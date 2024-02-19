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В Саратовской области трое рабочих пострадали при запуске оборудования - РИА Новости, 19.02.2024
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18:44 19.02.2024 (обновлено: 18:46 19.02.2024)
https://ria.ru/20240219/proisshestvie-1928310325.html
В Саратовской области трое рабочих пострадали при запуске оборудования
В Саратовской области трое рабочих пострадали при запуске оборудования - РИА Новости, 19.02.2024
В Саратовской области трое рабочих пострадали при запуске оборудования
Возгорание на заводе в городе Балаково Саратовской области, где пострадали трое рабочих, произошло во время пробного пуска оборудования, сообщило Минпромэнерго... РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T18:44
2024-02-19T18:46
происшествия
саратовская область
россия
роман бусаргин
саратов
следственный комитет россии (ск рф)
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САРАТОВ, 19 фев — РИА Новости. Возгорание на заводе в городе Балаково Саратовской области, где пострадали трое рабочих, произошло во время пробного пуска оборудования, сообщило Минпромэнерго региона. Ранее в правительстве региона сообщили РИА Новости, что три человека попали в реанимацию с ожогами после возгорания на заводе в Балаково. В экстренных службах уточнили РИА Новости, что трое рабочих пострадали при возгорании на металлургическом заводе. Прокуратура и управление СК РФ проводят проверки. В местной больнице сообщили, что после завершения противошоковой терапии санавиация доставит пострадавших в Саратов. В пресс-службе губернатора заявили, что информация о взрыве на заводе не подтвердилась. "По предварительным данным, сегодня во время пробного пуска оборудования на производственном участке предприятия в Балаково произошло возгорание внутри задвижки с выходом пламени наружу. Три сотрудника получили ожоги разной степени тяжести. По поручению губернатора Романа Бусаргина оказание им помощи взято под особый контроль. Причины произошедшего устанавливаются", — говорится в сообщении минпромэнерго в Telegram-канале.
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происшествия, саратовская область, россия, роман бусаргин, саратов, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Саратовская область, Россия, Роман Бусаргин, Саратов, Следственный комитет России (СК РФ)
В Саратовской области трое рабочих пострадали при запуске оборудования

В Саратовской области трое рабочих пострадали при пробном запуске оборудования

© Прокуратура Саратовской области/TelegramМесто происшествия на заводе в Балаково Саратовской области. 19 февраля 2024
Место происшествия на заводе в Балаково Саратовской области. 19 февраля 2024
© Прокуратура Саратовской области/Telegram
Место происшествия на заводе в Балаково Саратовской области. 19 февраля 2024
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САРАТОВ, 19 фев — РИА Новости. Возгорание на заводе в городе Балаково Саратовской области, где пострадали трое рабочих, произошло во время пробного пуска оборудования, сообщило Минпромэнерго региона.
Ранее в правительстве региона сообщили РИА Новости, что три человека попали в реанимацию с ожогами после возгорания на заводе в Балаково. В экстренных службах уточнили РИА Новости, что трое рабочих пострадали при возгорании на металлургическом заводе. Прокуратура и управление СК РФ проводят проверки. В местной больнице сообщили, что после завершения противошоковой терапии санавиация доставит пострадавших в Саратов. В пресс-службе губернатора заявили, что информация о взрыве на заводе не подтвердилась.
"По предварительным данным, сегодня во время пробного пуска оборудования на производственном участке предприятия в Балаково произошло возгорание внутри задвижки с выходом пламени наружу. Три сотрудника получили ожоги разной степени тяжести. По поручению губернатора Романа Бусаргина оказание им помощи взято под особый контроль. Причины произошедшего устанавливаются", — говорится в сообщении минпромэнерго в Telegram-канале.
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