https://ria.ru/20240219/proisshestvie-1928310325.html
В Саратовской области трое рабочих пострадали при запуске оборудования
В Саратовской области трое рабочих пострадали при запуске оборудования - РИА Новости, 19.02.2024
В Саратовской области трое рабочих пострадали при запуске оборудования
Возгорание на заводе в городе Балаково Саратовской области, где пострадали трое рабочих, произошло во время пробного пуска оборудования, сообщило Минпромэнерго... РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T18:44
2024-02-19T18:44
2024-02-19T18:46
происшествия
саратовская область
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роман бусаргин
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САРАТОВ, 19 фев — РИА Новости. Возгорание на заводе в городе Балаково Саратовской области, где пострадали трое рабочих, произошло во время пробного пуска оборудования, сообщило Минпромэнерго региона. Ранее в правительстве региона сообщили РИА Новости, что три человека попали в реанимацию с ожогами после возгорания на заводе в Балаково. В экстренных службах уточнили РИА Новости, что трое рабочих пострадали при возгорании на металлургическом заводе. Прокуратура и управление СК РФ проводят проверки. В местной больнице сообщили, что после завершения противошоковой терапии санавиация доставит пострадавших в Саратов. В пресс-службе губернатора заявили, что информация о взрыве на заводе не подтвердилась. "По предварительным данным, сегодня во время пробного пуска оборудования на производственном участке предприятия в Балаково произошло возгорание внутри задвижки с выходом пламени наружу. Три сотрудника получили ожоги разной степени тяжести. По поручению губернатора Романа Бусаргина оказание им помощи взято под особый контроль. Причины произошедшего устанавливаются", — говорится в сообщении минпромэнерго в Telegram-канале.
https://ria.ru/20231222/proisshestviya-1917404876.html
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происшествия, саратовская область, россия, роман бусаргин, саратов, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Саратовская область, Россия, Роман Бусаргин, Саратов, Следственный комитет России (СК РФ)
В Саратовской области трое рабочих пострадали при запуске оборудования
В Саратовской области трое рабочих пострадали при пробном запуске оборудования