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В Ставропольском крае вынесли приговор жителю, устроившему взрыв на улице - РИА Новости, 19.02.2024
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16:55 19.02.2024
https://ria.ru/20240219/prigovor-1928287045.html
В Ставропольском крае вынесли приговор жителю, устроившему взрыв на улице
В Ставропольском крае вынесли приговор жителю, устроившему взрыв на улице - РИА Новости, 19.02.2024
В Ставропольском крае вынесли приговор жителю, устроившему взрыв на улице
Житель Изобильного, устроивший на улице взрыв, из-за чего пять человек получили травмы, приговорен к 3,5 годам лишения свободы, сообщает пресс-служба СУСК... РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T16:55
2024-02-19T16:55
происшествия
россия
ставропольский край
следственный комитет россии (ск рф)
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ПЯТИГОРСК, 19 фев – РИА Новости. Житель Изобильного, устроивший на улице взрыв, из-за чего пять человек получили травмы, приговорен к 3,5 годам лишения свободы, сообщает пресс-служба СУСК России по Ставропольскому краю. Следствием и судом установлено, что утром 9 марта 2023 года на проезжей части около магазина в Изобильном между осужденным и компанией мужчин произошел конфликт, в ходе которого он активировал имеющееся при нем взрывное устройство. Пострадали 5 человек, их госпитализировали с телесными повреждениями различной степени тяжести. Злоумышленник скрылся, но был вынужден обратиться за медицинской помощью в больницу, где и был задержан. "Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 3,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - говорится в релизе. Судили его по ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью), ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное приобретение, хранение, перевозка, или ношение боеприпасов), ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконное приобретение, хранение, перевозка, ношение взрывных устройств). Жизни и здоровью пострадавших уже ничего не угрожает, добавили в СК. В марте в сообщении ведомства о конфликте отмечалось, что возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух или более лиц, совершенном общеопасным способом - значит, впоследствии статью переквалифицировали на более мягкую.
https://ria.ru/20240214/voenkomat-1927283950.html
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происшествия, россия, ставропольский край, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Ставропольский край, Следственный комитет России (СК РФ)
В Ставропольском крае вынесли приговор жителю, устроившему взрыв на улице

СК: в Ставропольском крае вынесли приговор жителю, устроившему взрыв на улице

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
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ПЯТИГОРСК, 19 фев – РИА Новости. Житель Изобильного, устроивший на улице взрыв, из-за чего пять человек получили травмы, приговорен к 3,5 годам лишения свободы, сообщает пресс-служба СУСК России по Ставропольскому краю.
Следствием и судом установлено, что утром 9 марта 2023 года на проезжей части около магазина в Изобильном между осужденным и компанией мужчин произошел конфликт, в ходе которого он активировал имеющееся при нем взрывное устройство. Пострадали 5 человек, их госпитализировали с телесными повреждениями различной степени тяжести. Злоумышленник скрылся, но был вынужден обратиться за медицинской помощью в больницу, где и был задержан.
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"Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 3,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - говорится в релизе.
Судили его по ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью), ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное приобретение, хранение, перевозка, или ношение боеприпасов), ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконное приобретение, хранение, перевозка, ношение взрывных устройств).
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Жизни и здоровью пострадавших уже ничего не угрожает, добавили в СК.
В марте в сообщении ведомства о конфликте отмечалось, что возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух или более лиц, совершенном общеопасным способом - значит, впоследствии статью переквалифицировали на более мягкую.
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