https://ria.ru/20240219/prigovor-1928287045.html

В Ставропольском крае вынесли приговор жителю, устроившему взрыв на улице

В Ставропольском крае вынесли приговор жителю, устроившему взрыв на улице - РИА Новости, 19.02.2024

В Ставропольском крае вынесли приговор жителю, устроившему взрыв на улице

Житель Изобильного, устроивший на улице взрыв, из-за чего пять человек получили травмы, приговорен к 3,5 годам лишения свободы, сообщает пресс-служба СУСК... РИА Новости, 19.02.2024

2024-02-19T16:55

2024-02-19T16:55

2024-02-19T16:55

происшествия

россия

ставропольский край

следственный комитет россии (ск рф)

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ПЯТИГОРСК, 19 фев – РИА Новости. Житель Изобильного, устроивший на улице взрыв, из-за чего пять человек получили травмы, приговорен к 3,5 годам лишения свободы, сообщает пресс-служба СУСК России по Ставропольскому краю. Следствием и судом установлено, что утром 9 марта 2023 года на проезжей части около магазина в Изобильном между осужденным и компанией мужчин произошел конфликт, в ходе которого он активировал имеющееся при нем взрывное устройство. Пострадали 5 человек, их госпитализировали с телесными повреждениями различной степени тяжести. Злоумышленник скрылся, но был вынужден обратиться за медицинской помощью в больницу, где и был задержан. "Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 3,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - говорится в релизе. Судили его по ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью), ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное приобретение, хранение, перевозка, или ношение боеприпасов), ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконное приобретение, хранение, перевозка, ношение взрывных устройств). Жизни и здоровью пострадавших уже ничего не угрожает, добавили в СК. В марте в сообщении ведомства о конфликте отмечалось, что возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух или более лиц, совершенном общеопасным способом - значит, впоследствии статью переквалифицировали на более мягкую.

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https://ria.ru/20240212/podzhog-1926892652.html

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россия

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происшествия, россия, ставропольский край, следственный комитет россии (ск рф)