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Путин поздравит военных с Днем защитника Отечества, заявили в Кремле - РИА Новости, 19.02.2024
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12:47 19.02.2024 (обновлено: 13:03 19.02.2024)
https://ria.ru/20240219/prazdnik-1928214050.html
Путин поздравит военных с Днем защитника Отечества, заявили в Кремле
Путин поздравит военных с Днем защитника Отечества, заявили в Кремле - РИА Новости, 19.02.2024
Путин поздравит военных с Днем защитника Отечества, заявили в Кремле
Президент РФ Владимир Путин всегда поздравляет военнослужащих с Днем защитника Отечества, этот год не станет исключением, заявил пресс-секретарь главы... РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T12:47
2024-02-19T13:03
владимир путин
россия
дмитрий песков
общество
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин всегда поздравляет военнослужащих с Днем защитника Отечества, этот год не станет исключением, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Путин это делает ежегодно: будет поздравлять их, конечно же, и сейчас", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, будет ли президент поздравлять военных с Днем защитника Отечества 23 февраля.
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владимир путин, россия, дмитрий песков, общество, вооруженные силы рф
Владимир Путин, Россия, Дмитрий Песков, Общество, Вооруженные силы РФ
Путин поздравит военных с Днем защитника Отечества, заявили в Кремле

Песков: Путин всегда поздравляет военных с Днем защитника Отечества

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Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин всегда поздравляет военнослужащих с Днем защитника Отечества, этот год не станет исключением, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Путин это делает ежегодно: будет поздравлять их, конечно же, и сейчас", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, будет ли президент поздравлять военных с Днем защитника Отечества 23 февраля.
Праздничное украшение ко Дню защитника Отечества в природно-ландшафтном парке Зарядье в Москве - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
Россиян ожидают длинные выходные на День защитника Отечества
16 февраля, 13:31
 
Владимир ПутинРоссияДмитрий ПесковОбществоВооруженные силы РФ
 
 
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