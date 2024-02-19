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Путин поздравит военных с Днем защитника Отечества, заявили в Кремле
Путин поздравит военных с Днем защитника Отечества, заявили в Кремле - РИА Новости, 19.02.2024
Путин поздравит военных с Днем защитника Отечества, заявили в Кремле
Президент РФ Владимир Путин всегда поздравляет военнослужащих с Днем защитника Отечества, этот год не станет исключением, заявил пресс-секретарь главы... РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T12:47
2024-02-19T12:47
2024-02-19T13:03
владимир путин
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дмитрий песков
общество
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин всегда поздравляет военнослужащих с Днем защитника Отечества, этот год не станет исключением, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Путин это делает ежегодно: будет поздравлять их, конечно же, и сейчас", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, будет ли президент поздравлять военных с Днем защитника Отечества 23 февраля.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, дмитрий песков, общество, вооруженные силы рф
Владимир Путин, Россия, Дмитрий Песков, Общество, Вооруженные силы РФ
Путин поздравит военных с Днем защитника Отечества, заявили в Кремле
Песков: Путин всегда поздравляет военных с Днем защитника Отечества
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин всегда поздравляет военнослужащих с Днем защитника Отечества, этот год не станет исключением, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Путин это делает ежегодно: будет поздравлять их, конечно же, и сейчас", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, будет ли президент поздравлять военных с Днем защитника Отечества 23 февраля.
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