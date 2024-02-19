https://ria.ru/20240219/prazdnik-1928214050.html

Путин поздравит военных с Днем защитника Отечества, заявили в Кремле

Путин поздравит военных с Днем защитника Отечества, заявили в Кремле - РИА Новости, 19.02.2024

Путин поздравит военных с Днем защитника Отечества, заявили в Кремле

Президент РФ Владимир Путин всегда поздравляет военнослужащих с Днем защитника Отечества, этот год не станет исключением, заявил пресс-секретарь главы... РИА Новости, 19.02.2024

2024-02-19T12:47

2024-02-19T12:47

2024-02-19T13:03

владимир путин

россия

дмитрий песков

общество

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин всегда поздравляет военнослужащих с Днем защитника Отечества, этот год не станет исключением, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Путин это делает ежегодно: будет поздравлять их, конечно же, и сейчас", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, будет ли президент поздравлять военных с Днем защитника Отечества 23 февраля.

https://ria.ru/20240216/vykhodnye-1927780489.html

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

владимир путин, россия, дмитрий песков, общество, вооруженные силы рф