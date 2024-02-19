https://ria.ru/20240219/pozhar-1928346703.html
В Омской области загорелась церковь
В Омской области загорелась церковь - РИА Новости, 19.02.2024
В Омской области загорелась церковь
Недостроенная церковь загорелась поселке Марьяновка Омской области на 330 квадратных метрах, сообщили в МЧС России. РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T22:16
2024-02-19T22:16
2024-02-19T22:16
происшествия
омская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Недостроенная церковь загорелась поселке Марьяновка Омской области на 330 квадратных метрах, сообщили в МЧС России. "Огнеборцы МЧС России тушат недостроенную церковь в Омской области. В поселке Марьяновка огонь охватил 330 квадратных метров здания. Пожарные ведомства ликвидируют возгорание и защищают соседние строения", - говорится в сообщении. На месте работают семь специалистов и четыре единицы техники.
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происшествия, омская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Омская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Омской области загорелась церковь
В Омской области недостроенная церковь загорелась на 330 "квадратах"