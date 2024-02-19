https://ria.ru/20240219/pozhar-1928346703.html

В Омской области загорелась церковь

В Омской области загорелась церковь - РИА Новости, 19.02.2024

В Омской области загорелась церковь

Недостроенная церковь загорелась поселке Марьяновка Омской области на 330 квадратных метрах, сообщили в МЧС России. РИА Новости, 19.02.2024

2024-02-19T22:16

2024-02-19T22:16

2024-02-19T22:16

происшествия

омская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Недостроенная церковь загорелась поселке Марьяновка Омской области на 330 квадратных метрах, сообщили в МЧС России. "Огнеборцы МЧС России тушат недостроенную церковь в Омской области. В поселке Марьяновка огонь охватил 330 квадратных метров здания. Пожарные ведомства ликвидируют возгорание и защищают соседние строения", - говорится в сообщении. На месте работают семь специалистов и четыре единицы техники.

https://ria.ru/20240105/pozhar-1919834548.html

омская область

россия

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2024

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происшествия, омская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)