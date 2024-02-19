https://ria.ru/20240219/pomosch-1928171424.html

Гладков рассказал о помощи пострадавшим белгородским предприятиям

Гладков рассказал о помощи пострадавшим белгородским предприятиям - РИА Новости, 19.02.2024

Гладков рассказал о помощи пострадавшим белгородским предприятиям

В Белгородской области завершается четвертый этап выдачи субсидий промышленным предприятиям, которые пострадали от обстрелов украинской армии, сообщил... РИА Новости, 19.02.2024

2024-02-19T10:01

2024-02-19T10:01

2024-02-19T10:04

белгородская область

белгородская область

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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БЕЛГОРОД, 19 фев – РИА Новости. В Белгородской области завершается четвертый этап выдачи субсидий промышленным предприятиям, которые пострадали от обстрелов украинской армии, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков на своей странице в соцсети "ВКонтакте". "Завершаем четвертый этап выдачи субсидий нашим промышленным предприятиям. Три предприятия до конца недели, которые пострадали от обстрелов ВСУ, федеральную и региональную поддержку получат, и перейдём к очередному этапу", - написал Гладков. В минувшие выходные в регионе работал министр экономического развития РФ Максим Решетников, его визит был связан с реализацией решения правительства России о выделении Белгородской области 4,2 миллиарда рублей на жилье и помощь экономике. Гладков выразил надежду, что властям региона удастся максимально быстро выполнить задачу и обеспечить поступление необходимых финансовых ресурсов пострадавшим предприятиям малого, среднего, крупного бизнеса, сельхозпредприятиям. "Понимаем, что эту помощь наши предприятия очень ждут", - подчеркнул Гладков. В ходе встречи Решетникова с представителями малого и среднего бизнеса региона шла речь о поддержке малых инновационных предприятий, расширения рынков сбыта, предоставления кредитов по программе промышленной ипотеки, государственной поддержки предприятий, занимающихся внедрением технологий использования эфирных масел в животноводстве и многом другом. Гладков отметил, что несмотря на трудную обстановку в регионе, благодаря комплексу стимулирующих мер число субъектов предпринимательской деятельности растет. На сегодняшний день в этом секторе занято порядка 270 тысяч белгородцев – более 60,7 тысячи малых и средних предприятий и организаций. Глава региона отметил, что власти ценят огромную поддержку со стороны федерального центра, стараясь сохранить все элементы социальной жизни: бизнес, работу, жильё. Одновременно с этим принципиальное значение имеет тема развития. В минувшие выходные Решетников и Гладков побывали в Шебекинском городском округе, посетили пострадавшие от обстрелов украинских войск производственные цеха, которые специализируются на выпуске различной продукции: от кормов, пищевых добавок и пластмассы до кристаллов и сельскохозяйственной техники. Губернатор подчеркнул, что все эти предприятия играют важную роль в экономике региона, обладают мощным производственным потенциалом и имеют возможность стать резидентами особой экономической зоны. Со всеми пострадавшими от обстрелов компаниями власти ведут активную работу – помогают стабилизировать деятельность предприятий, восстанавливают поврежденную инфраструктуру, помогают закупить необходимое в производстве сырье. На эти цели по различным направлениям поддержки, из федерального и регионального бюджетов, было выделено порядка 3,3 миллиарда рублей. Из них по линии Минэкономразвития России – около 1,15 миллиарда, по линии Минпромторга России – более 2,15 миллиарда рублей. Кроме того, всем пострадавшим организациям была предоставлена отсрочка по налогам. Кроме того, правительством РФ принято решение о предоставлении дотации бюджету Белгородской области на 4,2 миллиарда рублей. Все эти средства в полном объеме пойдут на поддержку пострадавших граждан и бизнеса, как производственного, так и осуществляющего деятельность в сельском хозяйстве и иных отраслях, подчеркнул Гладков.

https://ria.ru/20240216/dron-1927762329.html

https://ria.ru/20240208/dron-1926190570.html

https://ria.ru/20240122/belgorod-1922825767.html

белгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)