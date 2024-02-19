https://ria.ru/20240219/polsha-1928216711.html

В Польше рассказали, сколько человек подверглись незаконному прослушиванию

В Польше рассказали, сколько человек подверглись незаконному прослушиванию - РИА Новости, 19.02.2024

В Польше рассказали, сколько человек подверглись незаконному прослушиванию

Сотни человек могли подвергнуться незаконному прослушиванию в Польше, заявил журналистам член комиссии сейма республики по расследованию легальности... РИА Новости, 19.02.2024

2024-02-19T12:56

2024-02-19T12:56

2024-02-19T12:56

в мире

польша

матеуш моравецкий

дональд туск

ярослав качиньский

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ВАРШАВА, 19 фев – РИА Новости. Сотни человек могли подвергнуться незаконному прослушиванию в Польше, заявил журналистам член комиссии сейма республики по расследованию легальности использования программного обеспечения Pegasus Марчин Босацкий. Данная комиссия начнет работу в понедельник. Ранее сообщалось, что, по различным данным, спецслужбы Польши прослушивали с помощью Pegasus экс-премьера республики Матеуша Моравецкого, нынешнего премьер-министра Дональда Туска, других политиков, а также бизнесменов, адвокатов, общественных деятелей. "По моей оценке, основанной на знании, это были сотни человек. Я думаю, что прослушиваемых были сотни", - сказал Босацкий, отвечая на вопрос, сколько человек подверглись незаконному прослушиванию. Он отметил, что особенно активно с помощью Pegasus прослушивали политиков оппозиции во время весенней избирательной компании, по итогам которой партия "Право и справедливость" Ярослава Качиньского потеряла власть. Pegasus - программное обеспечение, созданное израильской компанией NSO Group Technologies. Оно считалось ценным инструментом для спецслужб: его можно было установить удаленно на смартфон подозреваемого. Работа программы была практически невидимой и позволяла получить доступ ко всем данным, включая сообщения в зашифрованных мессенджерах.

https://ria.ru/20240219/yadernoeoruzhie-1928207054.html

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в мире, польша, матеуш моравецкий, дональд туск, ярослав качиньский