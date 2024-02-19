https://ria.ru/20240219/pogoda-1928153801.html

Москвичам рассказали о погоде в понедельник

Москвичам рассказали о погоде в понедельник - РИА Новости, 19.02.2024

Москвичам рассказали о погоде в понедельник

Без осадков и не выше минус 3 градусов ожидается в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 19.02.2024

2024-02-19T08:16

2024-02-19T08:16

2024-02-19T08:16

общество

москва

михаил леус

московская область (подмосковье)

погода

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Без осадков и не выше минус 3 градусов ожидается в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня погоду в столице будет формировать центральная часть обширного антициклона. Погода облачная с прояснениями, без осадков. В центральной части города минус 3 - минус 5 градусов, в Подмосковье от 2 до 7 градусов мороза",- рассказал Леус. Синоптик отметил, что ветер ожидается западных направлений, 2-7 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление будет расти - 757 миллиметров ртутного столба, что выше нормы.

https://ria.ru/20240216/zima-1927701235.html

москва

московская область (подмосковье)

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общество, москва, михаил леус, московская область (подмосковье), погода