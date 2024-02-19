Рейтинг@Mail.ru
Путин поручил правительству уделить особое внимание поддержке семей - РИА Новости, 19.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:12 19.02.2024 (обновлено: 21:33 19.02.2024)
https://ria.ru/20240219/podderzhka-1928317162.html
Путин поручил правительству уделить особое внимание поддержке семей
Путин поручил правительству уделить особое внимание поддержке семей - РИА Новости, 19.02.2024
Путин поручил правительству уделить особое внимание поддержке семей
Президент Владимир Путин поручил правительству уделить особое внимание поддержке семей в 2024 году, соответствующий документ опубликован на сайте Кремля. РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T19:12
2024-02-19T21:33
общество
россия
владимир путин
михаил мишустин
эльвира набиуллина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1b/1769803139_0:82:3072:1810_1920x0_80_0_0_e7d9e81d94d6999fdb9613b49f8f203e.jpg
МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Президент Владимир Путин поручил правительству уделить особое внимание поддержке семей в 2024 году, соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.&quot;Правительству Российской Федерации совместно с исполнительными органами субъектов Российской Федерации и Банком России при реализации мер по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2030 года уделить особое внимание решению в текущем году следующих ключевых задач&quot;, — говорится в публикации.Среди них глава государства отметил:Доклад по выполнению поручения нужно предоставить до 15 марта, 1 июня и 1 декабря 2024-го. Президент назначил ответственными премьер-министра Михаила Мишустина, высших должностных лиц в регионах, а также главу Центробанка Эльвиру Набиуллину.Кроме того, российский лидер поставил задачу до 31 марта рассмотреть вопрос о предоставлении мер социальной поддержки многодетным отцам.На прошлой неделе глава государства заявил, что новые меры поддержки семей могут согласовать перед посланием Федеральному собранию.
https://ria.ru/20240215/programma-1927652724.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1b/1769803139_471:97:3072:2048_1920x0_80_0_0_acda8a78c8c333d7fdb60abf76d4b24e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, владимир путин, михаил мишустин, эльвира набиуллина
Общество, Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Эльвира Набиуллина
Путин поручил правительству уделить особое внимание поддержке семей

Путин поручил правительству уделить особое внимание поддержке семей в 2024 году

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкДевушка с детской коляской
Девушка с детской коляской - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Девушка с детской коляской. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Президент Владимир Путин поручил правительству уделить особое внимание поддержке семей в 2024 году, соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.
«

"Правительству Российской Федерации совместно с исполнительными органами субъектов Российской Федерации и Банком России при реализации мер по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2030 года уделить особое внимание решению в текущем году следующих ключевых задач", — говорится в публикации.

Среди них глава государства отметил:
  • обеспечение народосбережения;
  • защиту материнства и детства;
  • поддержку семей, имеющих детей;
  • укрепление семейных ценностей.
Доклад по выполнению поручения нужно предоставить до 15 марта, 1 июня и 1 декабря 2024-го. Президент назначил ответственными премьер-министра Михаила Мишустина, высших должностных лиц в регионах, а также главу Центробанка Эльвиру Набиуллину.
Президент РФ В. Путин
Путин сообщил о продлении программы "Молодая семья" после 2025 года
15 февраля, 18:43
Кроме того, российский лидер поставил задачу до 31 марта рассмотреть вопрос о предоставлении мер социальной поддержки многодетным отцам.

В январе Владимир Путин открыл Год семьи в России. Согласно указу президента, он будет способствовать укреплению традиционных ценностей в стране.

На прошлой неделе глава государства заявил, что новые меры поддержки семей могут согласовать перед посланием Федеральному собранию.
 
ОбществоРоссияВладимир ПутинМихаил МишустинЭльвира Набиуллина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала