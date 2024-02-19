Путин поручил правительству уделить особое внимание поддержке семей
Путин поручил правительству уделить особое внимание поддержке семей в 2024 году
Девушка с детской коляской. Архивное фото
МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Президент Владимир Путин поручил правительству уделить особое внимание поддержке семей в 2024 году, соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.
«
"Правительству Российской Федерации совместно с исполнительными органами субъектов Российской Федерации и Банком России при реализации мер по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2030 года уделить особое внимание решению в текущем году следующих ключевых задач", — говорится в публикации.
Среди них глава государства отметил:
- обеспечение народосбережения;
- защиту материнства и детства;
- поддержку семей, имеющих детей;
- укрепление семейных ценностей.
Доклад по выполнению поручения нужно предоставить до 15 марта, 1 июня и 1 декабря 2024-го. Президент назначил ответственными премьер-министра Михаила Мишустина, высших должностных лиц в регионах, а также главу Центробанка Эльвиру Набиуллину.
Кроме того, российский лидер поставил задачу до 31 марта рассмотреть вопрос о предоставлении мер социальной поддержки многодетным отцам.
В январе Владимир Путин открыл Год семьи в России. Согласно указу президента, он будет способствовать укреплению традиционных ценностей в стране.
На прошлой неделе глава государства заявил, что новые меры поддержки семей могут согласовать перед посланием Федеральному собранию.