https://ria.ru/20240219/podderzhka-1928317162.html

Путин поручил правительству уделить особое внимание поддержке семей

Путин поручил правительству уделить особое внимание поддержке семей - РИА Новости, 19.02.2024

Путин поручил правительству уделить особое внимание поддержке семей

Президент Владимир Путин поручил правительству уделить особое внимание поддержке семей в 2024 году, соответствующий документ опубликован на сайте Кремля. РИА Новости, 19.02.2024

2024-02-19T19:12

2024-02-19T19:12

2024-02-19T21:33

общество

россия

владимир путин

михаил мишустин

эльвира набиуллина

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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Президент Владимир Путин поручил правительству уделить особое внимание поддержке семей в 2024 году, соответствующий документ опубликован на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации совместно с исполнительными органами субъектов Российской Федерации и Банком России при реализации мер по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2030 года уделить особое внимание решению в текущем году следующих ключевых задач", — говорится в публикации.Среди них глава государства отметил:Доклад по выполнению поручения нужно предоставить до 15 марта, 1 июня и 1 декабря 2024-го. Президент назначил ответственными премьер-министра Михаила Мишустина, высших должностных лиц в регионах, а также главу Центробанка Эльвиру Набиуллину.Кроме того, российский лидер поставил задачу до 31 марта рассмотреть вопрос о предоставлении мер социальной поддержки многодетным отцам.На прошлой неделе глава государства заявил, что новые меры поддержки семей могут согласовать перед посланием Федеральному собранию.

https://ria.ru/20240215/programma-1927652724.html

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общество, россия, владимир путин, михаил мишустин, эльвира набиуллина