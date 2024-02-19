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Правительство выделит средства на помощь военным и их семьям - РИА Новости, 19.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:03 19.02.2024 (обновлено: 15:24 19.02.2024)
https://ria.ru/20240219/podderzhka-1928255508.html
Правительство выделит средства на помощь военным и их семьям
Правительство выделит средства на помощь военным и их семьям - РИА Новости, 19.02.2024
Правительство выделит средства на помощь военным и их семьям
Правительство России выделит грант в 18 миллиардов рублей фонду "Защитники Отечества" на содействие участникам специальной военной операции и их семьям в... РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T15:03
2024-02-19T15:24
общество
специальная военная операция на украине
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Правительство России выделит грант в 18 миллиардов рублей фонду "Защитники Отечества" на содействие участникам специальной военной операции и их семьям в решении жизненных ситуаций, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.На заседании координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил РФ он отметил, что в начале февраля направления деятельности фонда "Защитники Отечества" были расширены, в том числе в части контроля за полнотой и качеством предоставления мер поддержки ветеранам и членам семей участников СВО."Теперь направим грант в размере более 18 миллиардов рублей, эти средства предназначены для содействия нашим ребятам, их семьям в решении жизненных ситуаций. Речь идет в первую очередь о приобретении соответствующих медицинских изделий, технических средств реабилитации для уволенных со службы, а также о восстановлении документов прохождения обучения либо профессиональной переподготовки и дальнейшем трудоустройстве", - сообщил Мишустин.Премьер попросил министерство труда "постоянно вести контроль за целевым и эффективным использованием выделенного финансирования"."Поддержка защитников — наша общая задача, к выполнению которой надо относиться с большой ответственностью", — добавил он.
https://ria.ru/20240219/voennye-1928261498.html
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общество, россия, михаил мишустин
Общество, Специальная военная операция на Украине, Россия, Михаил Мишустин
Правительство выделит средства на помощь военным и их семьям

Мишустин: на помощь военным и их семьям в РФ выделят 18 миллиардов рублей

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДом правительства РФ
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Правительство России выделит грант в 18 миллиардов рублей фонду "Защитники Отечества" на содействие участникам специальной военной операции и их семьям в решении жизненных ситуаций, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
На заседании координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил РФ он отметил, что в начале февраля направления деятельности фонда "Защитники Отечества" были расширены, в том числе в части контроля за полнотой и качеством предоставления мер поддержки ветеранам и членам семей участников СВО.
"Теперь направим грант в размере более 18 миллиардов рублей, эти средства предназначены для содействия нашим ребятам, их семьям в решении жизненных ситуаций. Речь идет в первую очередь о приобретении соответствующих медицинских изделий, технических средств реабилитации для уволенных со службы, а также о восстановлении документов прохождения обучения либо профессиональной переподготовки и дальнейшем трудоустройстве", - сообщил Мишустин.
Премьер попросил министерство труда "постоянно вести контроль за целевым и эффективным использованием выделенного финансирования".
"Поддержка защитников — наша общая задача, к выполнению которой надо относиться с большой ответственностью", — добавил он.
Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
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Специальная военная операция на УкраинеОбществоРоссияМихаил Мишустин
 
 
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