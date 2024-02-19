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Более 73 млн руб поддержки направили забайкальскому бизнесу с начала года - РИА Новости, 19.02.2024
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Твой бизнес
 
11:49 19.02.2024
https://ria.ru/20240219/podderzhka-1928193803.html
Более 73 млн руб поддержки направили забайкальскому бизнесу с начала года
Более 73 млн руб поддержки направили забайкальскому бизнесу с начала года - РИА Новости, 19.02.2024
Более 73 млн руб поддержки направили забайкальскому бизнесу с начала года
С начала текущего года субъектам малого и среднего бизнеса Забайкалья в рамках господдержки направили 73,1 миллиона рублей, получателями стали 36... РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T11:49
2024-02-19T11:49
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. С начала текущего года субъектам малого и среднего бизнеса Забайкалья в рамках господдержки направили 73,1 миллиона рублей, получателями стали 36 предпринимателей, сообщает пресс-служба краевого правительства. "Объем поддержки приоритетных отраслей составил 35,9 миллиона рублей (это - производство, сервис, туризм, логистика, сельское хозяйство). Объем поддержки бизнеса в районах нашего региона составил 50,2 миллиона рублей",- цитирует пресс-служба министра экономики Забайкалья Жаргалму Бадмажапову. Поддержка региональным предпринимателям была оказана в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Курирует проект первый зампред правительства РФ Андрей Белоусов.
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твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , андрей белоусов, россия
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Андрей Белоусов, Россия

Более 73 млн руб поддержки направили забайкальскому бизнесу с начала года

© Фото : Пресс-служба министерства экономического развития ЗабайкальяПроизводство окон в Забайкальском крае
Производство окон в Забайкальском крае - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
© Фото : Пресс-служба министерства экономического развития Забайкалья
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. С начала текущего года субъектам малого и среднего бизнеса Забайкалья в рамках господдержки направили 73,1 миллиона рублей, получателями стали 36 предпринимателей, сообщает пресс-служба краевого правительства.
"Объем поддержки приоритетных отраслей составил 35,9 миллиона рублей (это - производство, сервис, туризм, логистика, сельское хозяйство). Объем поддержки бизнеса в районах нашего региона составил 50,2 миллиона рублей",- цитирует пресс-служба министра экономики Забайкалья Жаргалму Бадмажапову.
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Поддержка региональным предпринимателям была оказана в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Курирует проект первый зампред правительства РФ Андрей Белоусов.
 
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