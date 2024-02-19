https://ria.ru/20240219/podderzhka-1928193803.html

Более 73 млн руб поддержки направили забайкальскому бизнесу с начала года

Более 73 млн руб поддержки направили забайкальскому бизнесу с начала года - РИА Новости, 19.02.2024

Более 73 млн руб поддержки направили забайкальскому бизнесу с начала года

С начала текущего года субъектам малого и среднего бизнеса Забайкалья в рамках господдержки направили 73,1 миллиона рублей, получателями стали 36... РИА Новости, 19.02.2024

2024-02-19T11:49

2024-02-19T11:49

2024-02-19T11:49

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. С начала текущего года субъектам малого и среднего бизнеса Забайкалья в рамках господдержки направили 73,1 миллиона рублей, получателями стали 36 предпринимателей, сообщает пресс-служба краевого правительства. "Объем поддержки приоритетных отраслей составил 35,9 миллиона рублей (это - производство, сервис, туризм, логистика, сельское хозяйство). Объем поддержки бизнеса в районах нашего региона составил 50,2 миллиона рублей",- цитирует пресс-служба министра экономики Забайкалья Жаргалму Бадмажапову. Поддержка региональным предпринимателям была оказана в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Курирует проект первый зампред правительства РФ Андрей Белоусов.

https://ria.ru/20240216/it-klaster-1927880006.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , андрей белоусов, россия