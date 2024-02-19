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В Турции назвали проблему с банковскими переводами с Россией серьезной
В Турции назвали проблему с банковскими переводами с Россией серьезной - РИА Новости, 19.02.2024
В Турции назвали проблему с банковскими переводами с Россией серьезной
В Турции считают серьезной проблему с банковскими переводами с Россией, заявил РИА Новости экономический обозреватель Мустафа Реджеп Эрчин. РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T09:12
2024-02-19T09:12
2024-02-19T11:41
экономика
турция
россия
сша
владимир путин
санкции в отношении россии
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АНКАРА, 19 фев — РИА Новости. В Турции считают серьезной проблему с банковскими переводами с Россией, заявил РИА Новости экономический обозреватель Мустафа Реджеп Эрчин. "Проблема с денежными переводами между двумя странами <…> серьезная. Однако необходимо отметить следующее: в последнее время на повестке дня стоит вопрос о создании совместного банка", — сказал он. По словам Эрчина, пока конкретного решения нет, но эта тема может обсуждаться во время возможного визита в Турцию президента России Владимира Путина.Россия и Турция остаются незаменимыми торговыми партнерами, подчеркнул собеседник агентства. Он считает недопустимым, чтобы эти отношения откатились назад из-за западных санкций."В этой связи можно сказать, что сейчас идет работа над формулой", — добавил Эрчин.Пока что нужно создать институциональный механизм торговли в национальных валютах, полагает эксперт. Турция предлагает это уже давно, говорили об этом и Путин, и Реджеп Тайип Эрдоган, отметил он.С 1 января турецкие экспортеры столкнулись с отказами банков принимать денежные переводы из России. Вопросом занялся турецкий Минторг, Москва ведет диалог с Анкарой. По словам источника РИА Новости, проблема отчасти связана с давлением США на Турцию в связи с санкциями: Вашингтон предупреждает турецкие частные банки о необходимости тщательной проверки переводов из России, причем доходит уже до угрожающего тона.
https://ria.ru/20230519/sanktsii-1873044811.html
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экономика, турция, россия, сша, владимир путин, санкции в отношении россии
Экономика, Турция, Россия, США, Владимир Путин, Санкции в отношении России
В Турции назвали проблему с банковскими переводами с Россией серьезной
В Турции заявили о серьезности проблемы банковских платежей с Россией
АНКАРА, 19 фев — РИА Новости. В Турции считают серьезной проблему с банковскими переводами с Россией, заявил РИА Новости экономический обозреватель Мустафа Реджеп Эрчин.
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"Проблема с денежными переводами между двумя странами <…> серьезная. Однако необходимо отметить следующее: в последнее время на повестке дня стоит вопрос о создании совместного банка", — сказал он.
Турция не будет потакать Западу по антироссийским санкциям, заявил Эрдоган
По словам Эрчина, пока конкретного решения нет, но эта тема может обсуждаться во время возможного визита в Турцию президента России Владимира Путина.
Россия и Турция остаются незаменимыми торговыми партнерами, подчеркнул собеседник агентства. Он считает недопустимым, чтобы эти отношения откатились назад из-за западных санкций.
"В этой связи можно сказать, что сейчас идет работа над формулой", — добавил Эрчин.
Пока что нужно создать институциональный механизм торговли в национальных валютах, полагает эксперт. Турция предлагает это уже давно, говорили об этом и Путин, и Реджеп Тайип Эрдоган, отметил он.
С 1 января турецкие экспортеры столкнулись с отказами банков принимать денежные переводы из России. Вопросом занялся турецкий Минторг, Москва ведет диалог с Анкарой.
По словам источника РИА Новости, проблема отчасти связана с давлением США на Турцию в связи с санкциями: Вашингтон предупреждает турецкие частные банки о необходимости тщательной проверки переводов из России, причем доходит уже до угрожающего тона.
Источник: Турция не приемлет угрожающего тона СМИ по санкциям против России