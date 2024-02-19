Рейтинг@Mail.ru
В Турции назвали проблему с банковскими переводами с Россией серьезной - РИА Новости, 19.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:12 19.02.2024 (обновлено: 11:41 19.02.2024)
https://ria.ru/20240219/perevody-1928158516.html
В Турции назвали проблему с банковскими переводами с Россией серьезной
В Турции назвали проблему с банковскими переводами с Россией серьезной - РИА Новости, 19.02.2024
В Турции назвали проблему с банковскими переводами с Россией серьезной
В Турции считают серьезной проблему с банковскими переводами с Россией, заявил РИА Новости экономический обозреватель Мустафа Реджеп Эрчин. РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T09:12
2024-02-19T11:41
экономика
турция
россия
сша
владимир путин
санкции в отношении россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102722/03/1027220302_0:398:1549:1269_1920x0_80_0_0_611b51647d56e462ff33f7431ab7cc8c.jpg
АНКАРА, 19 фев — РИА Новости. В Турции считают серьезной проблему с банковскими переводами с Россией, заявил РИА Новости экономический обозреватель Мустафа Реджеп Эрчин. &quot;Проблема с денежными переводами между двумя странами &lt;…&gt; серьезная. Однако необходимо отметить следующее: в последнее время на повестке дня стоит вопрос о создании совместного банка&quot;, — сказал он. По словам Эрчина, пока конкретного решения нет, но эта тема может обсуждаться во время возможного визита в Турцию президента России Владимира Путина.Россия и Турция остаются незаменимыми торговыми партнерами, подчеркнул собеседник агентства. Он считает недопустимым, чтобы эти отношения откатились назад из-за западных санкций."В этой связи можно сказать, что сейчас идет работа над формулой", — добавил Эрчин.Пока что нужно создать институциональный механизм торговли в национальных валютах, полагает эксперт. Турция предлагает это уже давно, говорили об этом и Путин, и Реджеп Тайип Эрдоган, отметил он.С 1 января турецкие экспортеры столкнулись с отказами банков принимать денежные переводы из России. Вопросом занялся турецкий Минторг, Москва ведет диалог с Анкарой. По словам источника РИА Новости, проблема отчасти связана с давлением США на Турцию в связи с санкциями: Вашингтон предупреждает турецкие частные банки о необходимости тщательной проверки переводов из России, причем доходит уже до угрожающего тона.
https://ria.ru/20230519/sanktsii-1873044811.html
https://ria.ru/20231128/sanktsii-1912269214.html
турция
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102722/03/1027220302_0:253:1549:1415_1920x0_80_0_0_01d2f1da7a8a49a88e90cd03747c6f47.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, турция, россия, сша, владимир путин, санкции в отношении россии
Экономика, Турция, Россия, США, Владимир Путин, Санкции в отношении России
В Турции назвали проблему с банковскими переводами с Россией серьезной

В Турции заявили о серьезности проблемы банковских платежей с Россией

© AP Photo / Murad SezerМужчина выходит из здания DenizBank. Стамбул, Турция. Архивное фото
Мужчина выходит из здания DenizBank. Стамбул, Турция. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
© AP Photo / Murad Sezer
Мужчина выходит из здания DenizBank. Стамбул, Турция. Архивное фото. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 19 фев — РИА Новости. В Турции считают серьезной проблему с банковскими переводами с Россией, заявил РИА Новости экономический обозреватель Мустафа Реджеп Эрчин.
«

"Проблема с денежными переводами между двумя странами <…> серьезная. Однако необходимо отметить следующее: в последнее время на повестке дня стоит вопрос о создании совместного банка", — сказал он.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
Турция не будет потакать Западу по антироссийским санкциям, заявил Эрдоган
19 мая 2023, 21:32
По словам Эрчина, пока конкретного решения нет, но эта тема может обсуждаться во время возможного визита в Турцию президента России Владимира Путина.
Россия и Турция остаются незаменимыми торговыми партнерами, подчеркнул собеседник агентства. Он считает недопустимым, чтобы эти отношения откатились назад из-за западных санкций.
"В этой связи можно сказать, что сейчас идет работа над формулой", — добавил Эрчин.
Пока что нужно создать институциональный механизм торговли в национальных валютах, полагает эксперт. Турция предлагает это уже давно, говорили об этом и Путин, и Реджеп Тайип Эрдоган, отметил он.
С 1 января турецкие экспортеры столкнулись с отказами банков принимать денежные переводы из России. Вопросом занялся турецкий Минторг, Москва ведет диалог с Анкарой.
По словам источника РИА Новости, проблема отчасти связана с давлением США на Турцию в связи с санкциями: Вашингтон предупреждает турецкие частные банки о необходимости тщательной проверки переводов из России, причем доходит уже до угрожающего тона.
Турецкий флаг - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
Источник: Турция не приемлет угрожающего тона СМИ по санкциям против России
28 ноября 2023, 07:05
 
ЭкономикаТурцияРоссияСШАВладимир ПутинСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала