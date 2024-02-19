https://ria.ru/20240219/pentagon-1928220987.html

РХБЗ: правила Пентагона позволяют превентивно применять химикаты

РХБЗ: правила Пентагона позволяют превентивно применять химикаты - РИА Новости, 19.02.2024

РХБЗ: правила Пентагона позволяют превентивно применять химикаты

США сохраняют значительный интерес к применению химических средств борьбы с беспорядками в качестве инструмента ведения военных действий, заявил начальник войск РИА Новости, 19.02.2024

2024-02-19T13:06

2024-02-19T13:06

2024-02-19T13:06

сша

игорь кириллов

вооруженные силы рф

в мире

министерство обороны сша

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. США сохраняют значительный интерес к применению химических средств борьбы с беспорядками в качестве инструмента ведения военных действий, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. "Вашингтон сохраняет значительный интерес к применению химических средств борьбы с беспорядками в качестве инструмента ведения военных действий. В 2007 году в США был принят общевойсковой устав по использованию нелетального оружия, а в 2015 году комитет начальников штабов утвердил "Руководство по реализации положений Конвенции о запрещении химического оружия". В документах определен порядок применения нелетального химического оружия военными подразделениями в ходе специальных, гуманитарных, контртеррористических операций и миротворческих миссий", - сказал он на брифинге. Кириллов отметил, что если раньше в США говорили об использовании подобного оружия лишь в ответ на химическую агрессию противника, то в новых правилах важным аспектом является возможность применения токсичных химикатов в одностороннем порядке.

https://ria.ru/20240219/granaty-1928218790.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

сша, игорь кириллов, вооруженные силы рф, в мире, министерство обороны сша, министерство обороны рф (минобороны рф)