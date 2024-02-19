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РХБЗ: правила Пентагона позволяют превентивно применять химикаты - РИА Новости, 19.02.2024
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13:06 19.02.2024
https://ria.ru/20240219/pentagon-1928220987.html
РХБЗ: правила Пентагона позволяют превентивно применять химикаты
РХБЗ: правила Пентагона позволяют превентивно применять химикаты - РИА Новости, 19.02.2024
РХБЗ: правила Пентагона позволяют превентивно применять химикаты
США сохраняют значительный интерес к применению химических средств борьбы с беспорядками в качестве инструмента ведения военных действий, заявил начальник войск РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T13:06
2024-02-19T13:06
сша
игорь кириллов
вооруженные силы рф
в мире
министерство обороны сша
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. США сохраняют значительный интерес к применению химических средств борьбы с беспорядками в качестве инструмента ведения военных действий, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. "Вашингтон сохраняет значительный интерес к применению химических средств борьбы с беспорядками в качестве инструмента ведения военных действий. В 2007 году в США был принят общевойсковой устав по использованию нелетального оружия, а в 2015 году комитет начальников штабов утвердил "Руководство по реализации положений Конвенции о запрещении химического оружия". В документах определен порядок применения нелетального химического оружия военными подразделениями в ходе специальных, гуманитарных, контртеррористических операций и миротворческих миссий", - сказал он на брифинге. Кириллов отметил, что если раньше в США говорили об использовании подобного оружия лишь в ответ на химическую агрессию противника, то в новых правилах важным аспектом является возможность применения токсичных химикатов в одностороннем порядке.
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сша, игорь кириллов, вооруженные силы рф, в мире, министерство обороны сша, министерство обороны рф (минобороны рф)
США, Игорь Кириллов, Вооруженные силы РФ, В мире, Министерство обороны США, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
РХБЗ: правила Пентагона позволяют превентивно применять химикаты

МО РФ: правила Пентагона позволяют военным из США превентивно применять химикаты

© Фото : DODШтаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне
Штаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
© Фото : DOD
Штаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. США сохраняют значительный интерес к применению химических средств борьбы с беспорядками в качестве инструмента ведения военных действий, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
"Вашингтон сохраняет значительный интерес к применению химических средств борьбы с беспорядками в качестве инструмента ведения военных действий. В 2007 году в США был принят общевойсковой устав по использованию нелетального оружия, а в 2015 году комитет начальников штабов утвердил "Руководство по реализации положений Конвенции о запрещении химического оружия". В документах определен порядок применения нелетального химического оружия военными подразделениями в ходе специальных, гуманитарных, контртеррористических операций и миротворческих миссий", - сказал он на брифинге.
Кириллов отметил, что если раньше в США говорили об использовании подобного оружия лишь в ответ на химическую агрессию противника, то в новых правилах важным аспектом является возможность применения токсичных химикатов в одностороннем порядке.
Военнослужащие ВС РФ - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
ВСУ применяли против российских военных американские химические гранаты
13:02
 
СШАИгорь КирилловВооруженные силы РФВ миреМинистерство обороны СШАМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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