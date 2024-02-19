https://ria.ru/20240219/otravlenie-1928142816.html
В Приморье начали выписывать отравившихся в бургерной
В Приморье начали выписывать отравившихся в бургерной - РИА Новости, 19.02.2024
В Приморье начали выписывать отравившихся в бургерной
Врачи выписывают пациентов, отравившихся в бургерной Дальнереченска Приморского края, где пострадавшими числятся свыше 60 человек, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T02:38
2024-02-19T02:38
2024-02-19T02:41
дальнереченск
приморский край
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
общество
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ВЛАДИВОСТОК, 19 фев – РИА Новости. Врачи выписывают пациентов, отравившихся в бургерной Дальнереченска Приморского края, где пострадавшими числятся свыше 60 человек, сообщил РИА Новости представитель регионального минздрава. Прокуратура Приморья 11 февраля сообщала, что 22 человека с признаками острого отравления обратились в Дальнереченскую центральную городскую больницу. Они отравились едой с 5 по 10 февраля. По данным регионального управления Роспотребнадзора на 14 февраля, количество пострадавших увеличилось до 62, среди них есть дети. Сальмонеллу нашли в продукции собственного изготовления бургерной - наггетсах и соусах. Региональное управление Россельхознадзора выявило, что кафе использовало продукты неподтвержденного качества и безопасности. "Врачи выписывают пациентов, пострадавших от отравления в Дальнереченске. Выписка идёт с пятницы, на сегодня запланировано выписать ещё 13 человек. Под наблюдением врачей ещё останутся один ребёнок и один взрослый", - сказал собеседник агентства. На прошлой неделе директора бургерной отправили под домашний арест в рамках расследования уголовного дела по части 1 статьи 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".
https://ria.ru/20240216/otravlenie-1927813164.html
https://ria.ru/20240213/otravleniya-1927016217.html
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дальнереченск, приморский край, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), общество
Дальнереченск, Приморский край, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор), Общество
В Приморье начали выписывать отравившихся в бургерной
В Приморье выписывают отравившихся в бургерной, где пострадали 62 человека