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В Госдуме допустили, что Украина продолжит применять химическое оружие
В Госдуме допустили, что Украина продолжит применять химическое оружие - РИА Новости, 19.02.2024
В Госдуме допустили, что Украина продолжит применять химическое оружие
Первый заместитель председателя комитета по обороне Госдумы Алексей Журавлев (партия "Родина") допустил, что украинские власти и впредь будут применять... РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T14:44
2024-02-19T14:44
2024-02-19T14:44
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Первый заместитель председателя комитета по обороне Госдумы Алексей Журавлев (партия "Родина") допустил, что украинские власти и впредь будут применять химическое оружие. Минобороны России проинформировало о фактах применения отравляющих веществ украинскими военными. "Ничего удивительного в том, что ВСУ применяют химическое оружие, я не вижу. Они и впредь будут его и производить, и использовать, потому что киевскому режиму никогда не было жаль мирное население, которое может от этого пострадать. Это не их люди, и не их территория, поэтому ее готовы загрязнять всем, чем угодно, и не зря снова с высоких трибун, в том же Мюнхене, опять просят поставить Украине тактическое ядерное оружие", - сказал Журавлев РИА Новости. Также депутат не исключил, что на Западе "найдутся идиоты", которые это требование выполнят. "За каждым таким фактом нужно следить крайне внимательно и обнародовать все доступные нам сведения о появлении у врага новых типов вооружения. И, между прочим, в таком случае нам точно не останется больше ничего, кроме как окончательно задавить эту преступную клику", - отметил Журавлев.
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в мире, украина, алексей журавлев , вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Алексей Журавлев , Вооруженные силы Украины
В Госдуме допустили, что Украина продолжит применять химическое оружие
Депутат ГД Журавлев допустил, что ВСУ и впредь будут применять химическое оружие
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Первый заместитель председателя комитета по обороне Госдумы Алексей Журавлев (партия "Родина") допустил, что украинские власти и впредь будут применять химическое оружие.
Минобороны России проинформировало о фактах применения отравляющих веществ украинскими военными.
«
"Ничего удивительного в том, что ВСУ применяют химическое оружие, я не вижу. Они и впредь будут его и производить, и использовать, потому что киевскому режиму никогда не было жаль мирное население, которое может от этого пострадать. Это не их люди, и не их территория, поэтому ее готовы загрязнять всем, чем угодно, и не зря снова с высоких трибун, в том же Мюнхене, опять просят поставить Украине тактическое ядерное оружие", - сказал Журавлев РИА Новости.
Также депутат не исключил, что на Западе "найдутся идиоты", которые это требование выполнят.
"За каждым таким фактом нужно следить крайне внимательно и обнародовать все доступные нам сведения о появлении у врага новых типов вооружения. И, между прочим, в таком случае нам точно не останется больше ничего, кроме как окончательно задавить эту преступную клику", - отметил Журавлев.
Украина разрабатывает тактику "особого химического пояса", заявили в МО