https://ria.ru/20240219/oruzhie-1928250997.html

В Госдуме допустили, что Украина продолжит применять химическое оружие

В Госдуме допустили, что Украина продолжит применять химическое оружие - РИА Новости, 19.02.2024

В Госдуме допустили, что Украина продолжит применять химическое оружие

Первый заместитель председателя комитета по обороне Госдумы Алексей Журавлев (партия "Родина") допустил, что украинские власти и впредь будут применять... РИА Новости, 19.02.2024

2024-02-19T14:44

2024-02-19T14:44

2024-02-19T14:44

специальная военная операция на украине

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алексей журавлев

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Первый заместитель председателя комитета по обороне Госдумы Алексей Журавлев (партия "Родина") допустил, что украинские власти и впредь будут применять химическое оружие. Минобороны России проинформировало о фактах применения отравляющих веществ украинскими военными. "Ничего удивительного в том, что ВСУ применяют химическое оружие, я не вижу. Они и впредь будут его и производить, и использовать, потому что киевскому режиму никогда не было жаль мирное население, которое может от этого пострадать. Это не их люди, и не их территория, поэтому ее готовы загрязнять всем, чем угодно, и не зря снова с высоких трибун, в том же Мюнхене, опять просят поставить Украине тактическое ядерное оружие", - сказал Журавлев РИА Новости. Также депутат не исключил, что на Западе "найдутся идиоты", которые это требование выполнят. "За каждым таким фактом нужно следить крайне внимательно и обнародовать все доступные нам сведения о появлении у врага новых типов вооружения. И, между прочим, в таком случае нам точно не останется больше ничего, кроме как окончательно задавить эту преступную клику", - отметил Журавлев.

https://ria.ru/20240219/nastuplenie-1928222483.html

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в мире, украина, алексей журавлев , вооруженные силы украины