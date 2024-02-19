https://ria.ru/20240219/orlenok-1928160238.html

В "Орленке" научились создавать научно-популярные ролики

В "Орленке" научились создавать научно-популярные ролики - РИА Новости, 19.02.2024

В "Орленке" научились создавать научно-популярные ролики

Во Всероссийском детском центре "Орленок" завершился первый в 2024 году модуль "Медиалаборатории инновационной патриотической журналистики", организованной... РИА Новости, 19.02.2024

2024-02-19T09:20

2024-02-19T09:20

2024-02-19T10:23

общество

юнеско

ближний восток

африка

орленок (детский центр)

юнкоры россии сегодня

наталья тюрина

детские вопросы

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МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. Во Всероссийском детском центре "Орленок" завершился первый в 2024 году модуль "Медиалаборатории инновационной патриотической журналистики", организованной совместно с медиагруппой "Россия сегодня". В нем приняли участие 150 детей и взрослых, в том числе два пресс-отряда лагерей "Звездный" и "Стремительный".Модуль прошел в рамках серии мероприятий, посвященных 300-летию Российской академии наук и Десятилетию науки и технологий. В формате "наука за минуту" орлята учились создавать видео ролики, популяризирующие лучшие достижения отечественной науки в социальных медиа.Основная часть занятий прошла на базе Детского инновационного центра авиации и космонавтики ВДЦ "Орленок", где работает первое гибридное образовательное пространство с использованием продуктов новых медиа "России сегодня". Ребята смогли погрузиться в историю отечественной космонавтики и создать на основе полученных знаний собственные медиа продукты, лучшие из которых выйдут на сайте ria.ru в разделе "Юнкоры России сегодня"."Создание уникального креативного контента о науке – это непростая задача. Для ее решения орлятам предстояло ознакомиться с ключевыми открытиями и инновационными исследованиями, выбрать один из современных медиаформатов и попытаться увлекательно рассказать о научных достижениях отечественных ученых понятным для сверстников языком. Важно, что рядом с орлятами работают профессионалы медиагруппы "Россия сегодня". Они помогают ребят говорить о сложном ясно, понятно и нестандартно", – прокомментировал результаты модуля директор ВДЦ "Орленок" Александр Джеус.Новым форматом работы, запущенным в рамках Медиалаборатории в этом году стал медиаквиз "Будущее за нами", объединивший ребят из всех лагерей Всероссийского детского центра."В одной из самых увлекательных форм, которые так любят сегодня подростки, орлята погрузились в мир медиа, информационной гигиены, самых интересных российских медиасобытий. Азарт, увлеченность, командная игра позволила победить сильнейшим и пройти все задания и испытания, которые были разработаны педагогами медиалаборатории и нашими специалистами. Начиная с этой смены, медиаквизы станут одним из центральных форматов работы нашей медиалаборатории", - отметила начальник управления проектов в области образования и социальной сфере медиагруппы "Россия сегодня" Наталья Тюрина.С приветственным словом к участникам медиаквиза обратился военкор, руководитель редакции Ближнего Востока и Африки Михаил Алаеддин."Меня берет гордость, что есть возможность обратиться к вам, кто уже в таком маленьком возрасте готов осваивать новые передовые медиапродукты для того, чтобы улучшать нашу журналистику и делать наше будущее лучше. Поверьте, это важно не только для вас самих, но для всей нашей необъятной Родины", отметил спикер. Он добавил, что для него будет гордостью приветствовать участников медиалаборатории как коллег в будущем."Медиалаборатория" — совместный просветительский проект для российских и зарубежных школьников в возрасте 14-16 лет. Участники проекта смогут узнать о российских инновациях в сфере медиа и журналистики данных, освоить новые медиаформаты — от создания лонгридов и инфографики до записи подкастов, попробовать себя в роли фоторепортеров и блогеров социальных сетей. Ведущими очных и дистанционных мастер-классов, семинаров и паблик-токов станут эксперты медиагруппы "Россия сегодня" — журналисты, аналитики, фоторепортеры, дизайнеры и пиар-технологи.Всероссийский детский центр "Орленок" — Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение для детей и подростков 11-16 лет. Начинался "Орленок" в июле 1960 года с палаточного лагеря. Сейчас он состоит из десяти базовых детских лагерей. Четыре из них: "Стремительный", "Звёздный", "Штормовой" и "Солнечный" работают круглогодично, "Комсомольский", "Дозорный", "Олимпийский", "Юнармеец", "Олимпийская деревня" и "Солнышко" в летний период. В каждом лагере реализуются авторские и специализированные педагогические программы федерального и регионального уровней.В течение года "Орлёнок" принимает более 20 тысяч ребят из всех регионов Российской Федерации, стран дальнего и ближнего зарубежья. Одновременно в Центре могут отдыхать 3500 детей летом и 1500 зимой. В 2012 году Всероссийскому детскому центру был присвоен статус "Ассоциированная школа ЮНЕСКО".

https://ria.ru/20231016/orlenok-1902985079.html

https://ria.ru/20230624/orlenok-1879780123.html

ближний восток

африка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, юнеско, ближний восток, африка, орленок (детский центр), юнкоры россии сегодня, наталья тюрина, детские вопросы, социальный навигатор