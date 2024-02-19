https://ria.ru/20240219/oae-1928176555.html
Банки ОАЭ стали ограничивать расчеты с клиентами из России, пишут СМИ
Банки ОАЭ стали ограничивать расчеты с клиентами из России, пишут СМИ - РИА Новости, 19.02.2024
Банки ОАЭ стали ограничивать расчеты с клиентами из России, пишут СМИ
Банки Объединенных Арабских Эмиратов, испугавшись введения санкций, ограничили расчеты с Россией, пишут "Ведомости" со ссылкой на работающих в ОАЭ бизнесменов и РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T10:31
2024-02-19T10:31
2024-02-19T11:39
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Банки Объединенных Арабских Эмиратов, испугавшись введения санкций, ограничили расчеты с Россией, пишут "Ведомости" со ссылкой на работающих в ОАЭ бизнесменов и представителя объединения "Деловая Россия"."Сейчас банки ОАЭ деньги из России не принимают и в обратную сторону платежи не проводят. Более того, там продолжают закрывать счета компаниям, собственники которых являются гражданами России", — указывается в статье.Один из собеседников издания рассказал, что процесс был запущен еще в сентябре 2023 года. Так, крупные банки стали сокращать счета с российскими паспортами, а банки помельче продолжали проводить подобные операции, но за дополнительную плату. Более того, в крупнейших кредитных организациях пропала возможность открыть счет – даже если получится договориться с менеджером, первая же проверка поставит крест на попытке, поделился источник.Подобная политика по отношению к России вязана с тем, что в крупных банках Эмиратов велика доля иностранных акционеров, говорится в материале.Похожая ситуация произошла ранее и с турецкими банками. С 1 января турецкие экспортеры столкнулись с отказами кредитных организаций принимать денежные переводы из России. По словам источника РИА Новости, проблема отчасти связана с давлением Вашингтона на Анкару из-за санкций: США предупреждают турецкие частные банки о необходимости тщательной проверки переводов из России, причем доходит уже до угрожающего тона.Вопросом занялся турецкий Минторг, Москва ведет диалог с Анкарой.Председатель Банка России Эльвира Набиуллина, в свою очередь, признала наличие такой проблемы. Тем не менее, российская сторона активно работает над решением вопроса, заверили в ЦБ.
https://ria.ru/20240208/kitay-1926118030.html
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экономика, россия, оаэ, эльвира набиуллина, деловая россия, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, ОАЭ, Эльвира Набиуллина, Деловая Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Банки ОАЭ стали ограничивать расчеты с клиентами из России, пишут СМИ
"Ведомости": банки в ОАЭ стали ограничивать расчеты с клиентами из России
МОСКВА, 19 фев — РИА Новости.
Банки Объединенных Арабских Эмиратов, испугавшись введения санкций, ограничили расчеты с Россией, пишут "Ведомости
" со ссылкой на работающих в ОАЭ бизнесменов и представителя объединения "Деловая Россия".
"Сейчас банки ОАЭ деньги из России не принимают и в обратную сторону платежи не проводят. Более того, там продолжают закрывать счета компаниям, собственники которых являются гражданами России", — указывается в статье.
Один из собеседников издания рассказал, что процесс был запущен еще в сентябре 2023 года. Так, крупные банки стали сокращать счета с российскими паспортами, а банки помельче продолжали проводить подобные операции, но за дополнительную плату. Более того, в крупнейших кредитных организациях пропала возможность открыть счет – даже если получится договориться с менеджером, первая же проверка поставит крест на попытке, поделился источник.
Подобная политика по отношению к России вязана с тем, что в крупных банках Эмиратов велика доля иностранных акционеров, говорится в материале.
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Похожая ситуация произошла ранее и с турецкими банками. С 1 января турецкие экспортеры столкнулись с отказами кредитных организаций принимать денежные переводы из России.
По словам источника РИА Новости, проблема отчасти связана с давлением Вашингтона на Анкару из-за санкций: США предупреждают турецкие частные банки о необходимости тщательной проверки переводов из России, причем доходит уже до угрожающего тона.
Вопросом занялся турецкий Минторг, Москва ведет диалог с Анкарой.
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина, в свою очередь, признала наличие такой проблемы. Тем не менее, российская сторона активно работает над решением вопроса, заверили в ЦБ.
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