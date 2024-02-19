https://ria.ru/20240219/navalnyy-1928304234.html

Посол России ответил Германии на вопросы о смерти Навального

Посол России ответил Германии на вопросы о смерти Навального - РИА Новости, 19.02.2024

Посол России ответил Германии на вопросы о смерти Навального

Посол Российской Федерации в Германии Сергей Нечаев был приглашен в министерство иностранных дел Германии, где выслушал германскую позицию и, в свою очередь,... РИА Новости, 19.02.2024

2024-02-19T18:11

2024-02-19T18:11

2024-02-19T18:11

германия

россия

сергей нечаев (дипломат)

в мире

алексей навальный*

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БЕРЛИН, 19 фев - РИА Новости. Посол Российской Федерации в Германии Сергей Нечаев был приглашен в министерство иностранных дел Германии, где выслушал германскую позицию и, в свою очередь, подчеркнул внутренний характер расследования смерти Алексея Навального, сообщили РИА Новости в пресс-службе российского посольства. В посольстве подтвердили, что МИД Германии в понедельник вызвало посла Нечаева по поводу кончины Навального. "В ходе беседы ему была изложена точка зрения правительства Германии в связи со смертью А. Навального. Германским представителям было указано на то, что ситуация является сугубо внутренним делом российской стороны", - заявили в пресс-службе посольства. В посольстве напомнили, что РФ проведет положенное в таких случаях профессиональное расследование. "Попытки некоторых стран Запада использовать случившееся для надуманных обвинений в адрес российской стороны, а также искусственное разжигание антироссийских настроений контрпродуктивны и неприемлемы", - подчеркнули в диппредставительстве. По данным ямальского управления ФСИН, в пятницу после прогулки Навальный почувствовал себя плохо, потерял сознание и скончался. По предварительным данным источника RT, у осужденного оторвался тромб, точные причины смерти устанавливаются. СУСК по Ямало-Ненецкому автономному округу организовал процессуальную проверку по этому факту, все обстоятельства смерти Навального будут установлены. Как рассказали РИА Новости в Лабытнангской городской больнице, скорая помощь более получаса тщетно пыталась реанимировать Навального, а путь от станции до пациента занял у бригады около девяти минут. По факту случившегося начата доследственная проверка. В заключение Навальный попал после того, как в 2021 году условный срок по делу "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения. После нескольких процессов по другим уголовным статьям, включая создание экстремистского сообщества, мошенничество и неуважение к суду (оскорбление судьи, судившей его за клевету на ветерана войны) итоговый срок заключения вырос до 19 лет, а режим колонии - до особого.

https://ria.ru/20240217/navalnyy-1927956085.html

https://ria.ru/20240219/zayavleniya-1928213366.html

https://ria.ru/20240214/germaniya-1927426155.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

германия, россия, сергей нечаев (дипломат), в мире, алексей навальный*