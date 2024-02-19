https://ria.ru/20240219/nastuplenie-1928222483.html

Украина разрабатывает тактику "особого химического пояса", заявили в МО

Украина разрабатывает тактику "особого химического пояса", заявили в МО - РИА Новости, 19.02.2024

Украина разрабатывает тактику "особого химического пояса", заявили в МО

Киев разрабатывает тактику "особого химического пояса", которая предполагает подрыв емкостей с синильной кислотой и аммиаком в ходе продвижения ВС РФ, сообщил... РИА Новости, 19.02.2024

2024-02-19T13:12

2024-02-19T13:12

2024-02-19T13:24

специальная военная операция на украине

безопасность

украина

игорь кириллов

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/10/1927864578_0:185:3053:1902_1920x0_80_0_0_e124fb422ebfde270d620007856793fb.jpg

МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. Киев разрабатывает тактику "особого химического пояса", которая предполагает подрыв емкостей с синильной кислотой и аммиаком в ходе продвижения ВС РФ, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. "По имеющейся информации, киевским режимом при содействии западных кураторов разрабатывается новая тактика ведения боевых действий с использованием "особого химического пояса". Она предусматривает подрыв емкостей с синильной кислотой и аммиаком в ходе продвижения российских войск", - сказал Кириллов на брифинге по вопросам нарушения США и Украиной требований Конвенции о запрещении химического оружия. Он уточнил, что с сентября по октябрь 2023 года эти химикаты были доставлены в районы городов Краматорск и Купянск. Их Киев, по словам начальника РХБЗ, планирует разместить вдоль автодорог на основных транспортных развязках.

https://ria.ru/20240218/obstanovka-1927810380.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, украина, игорь кириллов, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр, россия