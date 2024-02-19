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Украина разрабатывает тактику "особого химического пояса", заявили в МО
Украина разрабатывает тактику "особого химического пояса", заявили в МО - РИА Новости, 19.02.2024
Украина разрабатывает тактику "особого химического пояса", заявили в МО
Киев разрабатывает тактику "особого химического пояса", которая предполагает подрыв емкостей с синильной кислотой и аммиаком в ходе продвижения ВС РФ, сообщил... РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T13:12
2024-02-19T13:12
2024-02-19T13:24
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МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. Киев разрабатывает тактику "особого химического пояса", которая предполагает подрыв емкостей с синильной кислотой и аммиаком в ходе продвижения ВС РФ, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. "По имеющейся информации, киевским режимом при содействии западных кураторов разрабатывается новая тактика ведения боевых действий с использованием "особого химического пояса". Она предусматривает подрыв емкостей с синильной кислотой и аммиаком в ходе продвижения российских войск", - сказал Кириллов на брифинге по вопросам нарушения США и Украиной требований Конвенции о запрещении химического оружия. Он уточнил, что с сентября по октябрь 2023 года эти химикаты были доставлены в районы городов Краматорск и Купянск. Их Киев, по словам начальника РХБЗ, планирует разместить вдоль автодорог на основных транспортных развязках.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина разрабатывает тактику "особого химического пояса", заявили в МО
Кириллов: ВСУ хотят подорвать емкости с химикатами при наступлении России