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Украина разрабатывает тактику "особого химического пояса", заявили в МО - РИА Новости, 19.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:12 19.02.2024 (обновлено: 13:24 19.02.2024)
https://ria.ru/20240219/nastuplenie-1928222483.html
Украина разрабатывает тактику "особого химического пояса", заявили в МО
Украина разрабатывает тактику "особого химического пояса", заявили в МО - РИА Новости, 19.02.2024
Украина разрабатывает тактику "особого химического пояса", заявили в МО
Киев разрабатывает тактику "особого химического пояса", которая предполагает подрыв емкостей с синильной кислотой и аммиаком в ходе продвижения ВС РФ, сообщил... РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T13:12
2024-02-19T13:24
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
игорь кириллов
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. Киев разрабатывает тактику "особого химического пояса", которая предполагает подрыв емкостей с синильной кислотой и аммиаком в ходе продвижения ВС РФ, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. "По имеющейся информации, киевским режимом при содействии западных кураторов разрабатывается новая тактика ведения боевых действий с использованием "особого химического пояса". Она предусматривает подрыв емкостей с синильной кислотой и аммиаком в ходе продвижения российских войск", - сказал Кириллов на брифинге по вопросам нарушения США и Украиной требований Конвенции о запрещении химического оружия. Он уточнил, что с сентября по октябрь 2023 года эти химикаты были доставлены в районы городов Краматорск и Купянск. Их Киев, по словам начальника РХБЗ, планирует разместить вдоль автодорог на основных транспортных развязках.
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безопасность, украина, игорь кириллов, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Украина, Игорь Кириллов, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР, Россия
Украина разрабатывает тактику "особого химического пояса", заявили в МО

Кириллов: ВСУ хотят подорвать емкости с химикатами при наступлении России

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа экипажей танков Т-80 в зоне СВО
Боевая работа экипажей танков Т-80 в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа экипажей танков Т-80 в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. Киев разрабатывает тактику "особого химического пояса", которая предполагает подрыв емкостей с синильной кислотой и аммиаком в ходе продвижения ВС РФ, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
"По имеющейся информации, киевским режимом при содействии западных кураторов разрабатывается новая тактика ведения боевых действий с использованием "особого химического пояса". Она предусматривает подрыв емкостей с синильной кислотой и аммиаком в ходе продвижения российских войск", - сказал Кириллов на брифинге по вопросам нарушения США и Украиной требований Конвенции о запрещении химического оружия.
Он уточнил, что с сентября по октябрь 2023 года эти химикаты были доставлены в районы городов Краматорск и Купянск. Их Киев, по словам начальника РХБЗ, планирует разместить вдоль автодорог на основных транспортных развязках.
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