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В Челябинске ищут мужчин, напавших на водителя трамвая

В Челябинске ищут мужчин, напавших на водителя трамвая - РИА Новости, 19.02.2024

В Челябинске ищут мужчин, напавших на водителя трамвая

Полиция ведет розыск хулиганов, напавших на водителя трамвая в Челябинске, сообщили РИА Новости в пресс-центре УМВД России по городу. РИА Новости, 19.02.2024

2024-02-19T14:01

2024-02-19T14:01

2024-02-19T14:01

происшествия

челябинск

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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ЧЕЛЯБИНСК, 19 фев – РИА Новости. Полиция ведет розыск хулиганов, напавших на водителя трамвая в Челябинске, сообщили РИА Новости в пресс-центре УМВД России по городу. По данным ООО "ЧелябГЭТ", вечером 18 февраля на трамвайной остановке Тепличная по проспекту Победы произошло "нападение на водителя", была вызвана полиция, приостановлено движение трамваев. Как уточняют местные СМИ, водитель сделал замечание нетрезвой компании мужчин, которые пили пиво, в ответ ему разбили очки, лишив его возможности управлять составом. "Сотрудники полиции проводят проверку по сообщению диспетчера о нападении пассажиров на водителя трамвая. Полицейские тщательно опросили потерпевшего и свидетелей конфликта. Составлен словесный портрет хулиганов, на их розыск ориентирован личный состав отдела полиции "Курчатовский", — сказали в УМВД. По данным СК РФ, по факту инцидента в трамвае следственными органами проводится проверка по статье 213 УК РФ (хулиганство). Глава ведомства поручил руководству регионального управления представить доклад о ее ходе.

https://ria.ru/20231222/proisshestviya-1917404876.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, челябинск, россия, следственный комитет россии (ск рф)