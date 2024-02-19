Рейтинг@Mail.ru
На Крымском мосту восстановили движение - РИА Новости, 19.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:46 19.02.2024 (обновлено: 16:09 19.02.2024)
https://ria.ru/20240219/most-1928266816.html
На Крымском мосту восстановили движение
На Крымском мосту восстановили движение - РИА Новости, 19.02.2024
На Крымском мосту восстановили движение
Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено, оно перекрывалось второй раз за сутки на 15 минут, сообщается в Telegram-канале об оперативной... РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T15:46
2024-02-19T16:09
крымский мост
россия
общество
республика крым
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0e/1902744910_0:188:3072:1916_1920x0_80_0_0_80b550e7a69228ca86ba269b4d0a651d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев - РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено, оно перекрывалось второй раз за сутки на 15 минут, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту.Утром в понедельник движение на мосту приостанавливалось более чем на час."Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено" , - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240219/pvo-1928260037.html
россия
республика крым
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0e/1902744910_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_113fca186c72ec3466d3ef745c7a2ba7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
крымский мост, россия, общество, республика крым
Крымский мост, Россия, Общество, Республика Крым
На Крымском мосту восстановили движение

На Крымском мосту восстановили движение через 15 минут после остановки

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Крымский мост. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев - РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено, оно перекрывалось второй раз за сутки на 15 минут, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту.
Утром в понедельник движение на мосту приостанавливалось более чем на час.
«
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено" , - говорится в сообщении.
Командный пункт в составе зенитно-ракетной системы - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
Российские средства ПВО за сутки сбили 96 украинских дронов
Вчера, 15:19
 
Крымский мостРоссияОбществоРеспублика Крым
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала