https://ria.ru/20240219/most-1928266816.html

На Крымском мосту восстановили движение

На Крымском мосту восстановили движение - РИА Новости, 19.02.2024

На Крымском мосту восстановили движение

Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено, оно перекрывалось второй раз за сутки на 15 минут, сообщается в Telegram-канале об оперативной... РИА Новости, 19.02.2024

2024-02-19T15:46

2024-02-19T15:46

2024-02-19T16:09

крымский мост

россия

общество

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев - РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено, оно перекрывалось второй раз за сутки на 15 минут, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту.Утром в понедельник движение на мосту приостанавливалось более чем на час."Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено" , - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240219/pvo-1928260037.html

россия

республика крым

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крымский мост, россия, общество, республика крым