https://ria.ru/20240219/most-1928266816.html
На Крымском мосту восстановили движение
На Крымском мосту восстановили движение - РИА Новости, 19.02.2024
На Крымском мосту восстановили движение
Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено, оно перекрывалось второй раз за сутки на 15 минут, сообщается в Telegram-канале об оперативной... РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T15:46
2024-02-19T15:46
2024-02-19T16:09
крымский мост
россия
общество
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев - РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено, оно перекрывалось второй раз за сутки на 15 минут, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту.Утром в понедельник движение на мосту приостанавливалось более чем на час."Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено" , - говорится в сообщении.
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крымский мост, россия, общество, республика крым
Крымский мост, Россия, Общество, Республика Крым
На Крымском мосту восстановили движение
На Крымском мосту восстановили движение через 15 минут после остановки