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Заммэра Ефимов: конгресс-центр построят в Таганском районе в рамках МаИП - РИА Новости, 19.02.2024
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10:05 19.02.2024
https://ria.ru/20240219/moskva-1927873873.html
Заммэра Ефимов: конгресс-центр построят в Таганском районе в рамках МаИП
Заммэра Ефимов: конгресс-центр построят в Таганском районе в рамках МаИП - РИА Новости, 19.02.2024
Заммэра Ефимов: конгресс-центр построят в Таганском районе в рамках МаИП
Правительство Москвы выделит инвестору земельный участок в центре города под строительство многофункционального конгресс-центра в рамках масштабного... РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T10:05
2024-02-19T10:05
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Правительство Москвы выделит инвестору земельный участок в центре города под строительство многофункционального конгресс-центра в рамках масштабного инвестиционного проекта (МаИП), сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."Город одобрил предоставление инвестору земельного участка площадью 0,27 гектара на Котельнической набережной. Инвестор построит многофункциональный конгресс-центр с подземным паркингом и пятизвездочной гостиницей. Общая площадь объекта составит почти 11 тысяч квадратных метров", – рассказал вице-мэр, добавив, что участок отдается в аренду сроком на пять лет без проведения торгов.Как уточнили в столичном департаменте городского имущества, гостиница конгресс-центра будет состоять из 14 номеров, тогда как подземный паркинг займет свыше четырех тысяч квадратных метров.В городском комплексе экономполитики напомнили, что масштабные инвестпроекты реализуются с целью освоения свободных земель города, что должно способствовать увеличению количества трудовых вакансий, развитию инфраструктуры и росту инвестиций. Предпочтение при этом отдается проектам по созданию современных производств, социальной инфраструктуры, а также инновационных центров.
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москва, владимир ефимов (правительство москвы)
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)

Заммэра Ефимов: конгресс-центр построят в Таганском районе в рамках МаИП

© Фото : пресс-служба КЭПиИЗОЗаместитель мэра Москвы Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
© Фото : пресс-служба КЭПиИЗО
Заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Правительство Москвы выделит инвестору земельный участок в центре города под строительство многофункционального конгресс-центра в рамках масштабного инвестиционного проекта (МаИП), сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"Город одобрил предоставление инвестору земельного участка площадью 0,27 гектара на Котельнической набережной. Инвестор построит многофункциональный конгресс-центр с подземным паркингом и пятизвездочной гостиницей. Общая площадь объекта составит почти 11 тысяч квадратных метров", – рассказал вице-мэр, добавив, что участок отдается в аренду сроком на пять лет без проведения торгов.
Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов на ПМЭФ-2023 - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
Ефимов: более 65 га земли выделено для реализации МАиП в ТиНАО
16 февраля, 10:05
Как уточнили в столичном департаменте городского имущества, гостиница конгресс-центра будет состоять из 14 номеров, тогда как подземный паркинг займет свыше четырех тысяч квадратных метров.
В городском комплексе экономполитики напомнили, что масштабные инвестпроекты реализуются с целью освоения свободных земель города, что должно способствовать увеличению количества трудовых вакансий, развитию инфраструктуры и росту инвестиций. Предпочтение при этом отдается проектам по созданию современных производств, социальной инфраструктуры, а также инновационных центров.
 
МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)
 
 
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