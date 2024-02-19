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Российский рынок молочной продукции достиг максимума с 1995 года - РИА Новости, 19.02.2024
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10:43 19.02.2024 (обновлено: 10:44 19.02.2024)
https://ria.ru/20240219/moloko-1928180706.html
Российский рынок молочной продукции достиг максимума с 1995 года
Российский рынок молочной продукции достиг максимума с 1995 года - РИА Новости, 19.02.2024
Российский рынок молочной продукции достиг максимума с 1995 года
Потребление молочной продукции в России в 2023 году стало максимальным с 1995 года - 249 килограммов на человека, сообщили РИА Новости в Национальном союзе... РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T10:43
2024-02-19T10:44
россия
союзмолоко
федеральная служба государственной статистики (росстат)
экономика
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Потребление молочной продукции в России в 2023 году стало максимальным с 1995 года - 249 килограммов на человека, сообщили РИА Новости в Национальном союзе производителей молока ("Союзмолоко"). "Среднедушевое потребление молочной продукции, по предварительным оценкам, выросло в 2023 году на 3%, до 249 килограммов на человека в год, что стало максимумом за последние 28 лет и практически соответствует уровню 1995 года", - сообщили в пресс-службе. Впрочем, по данным Росстата, если в 1995 году потребление было 254 килограмма, то в 1990 году - 387 килограммов. Текущий показатель примерно в 1,5 раза ниже. Как отметили в союзе, в 2023 году потребительский спрос на молочную продукцию активно восстанавливался, при этом положительная тенденция началась главным образом во втором полугодии и стала следствием роста доходов при умеренной динамике цен на полках магазинов. Аналогичная динамика и в товарном секторе (без учета продукции, произведенной населением): по данным "Союзмолока", за год валовое потребление выросло на 5%, до 31,2 миллиона тонн. "Рост спроса отмечается практически по всем видам молочной продукции, включая как традиционную цельномолочную группу, так и молокоемкие виды продукции - сыры, сливочное масло и другие. Спрос на более дешевую продукцию - с растительными жирами - снижается", - отметили в пресс-службе. Как полагают в союзе, спрос в среднесрочном периоде будет сдерживать рост себестоимости.
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россия, союзмолоко, федеральная служба государственной статистики (росстат), экономика
Россия, Союзмолоко, Федеральная служба государственной статистики (Росстат), Экономика
Российский рынок молочной продукции достиг максимума с 1995 года

Союзмолоко: потребление молочной продукции вышло на максимум с 1995 года

© iStock.com / Kurgu128Холодильник с продуктами питания
Холодильник с продуктами питания - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
© iStock.com / Kurgu128
Холодильник с продуктами питания. Архивное фото
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Потребление молочной продукции в России в 2023 году стало максимальным с 1995 года - 249 килограммов на человека, сообщили РИА Новости в Национальном союзе производителей молока ("Союзмолоко").
«
"Среднедушевое потребление молочной продукции, по предварительным оценкам, выросло в 2023 году на 3%, до 249 килограммов на человека в год, что стало максимумом за последние 28 лет и практически соответствует уровню 1995 года", - сообщили в пресс-службе.
Впрочем, по данным Росстата, если в 1995 году потребление было 254 килограмма, то в 1990 году - 387 килограммов. Текущий показатель примерно в 1,5 раза ниже.
Как отметили в союзе, в 2023 году потребительский спрос на молочную продукцию активно восстанавливался, при этом положительная тенденция началась главным образом во втором полугодии и стала следствием роста доходов при умеренной динамике цен на полках магазинов. Аналогичная динамика и в товарном секторе (без учета продукции, произведенной населением): по данным "Союзмолока", за год валовое потребление выросло на 5%, до 31,2 миллиона тонн.
"Рост спроса отмечается практически по всем видам молочной продукции, включая как традиционную цельномолочную группу, так и молокоемкие виды продукции - сыры, сливочное масло и другие. Спрос на более дешевую продукцию - с растительными жирами - снижается", - отметили в пресс-службе.
Как полагают в союзе, спрос в среднесрочном периоде будет сдерживать рост себестоимости.
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РоссияСоюзмолокоФедеральная служба государственной статистики (Росстат)Экономика
 
 
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