Молдавская оппозиция заявила, что страну делают запасной базой НАТО
Партия "Возрождение": власти готовы превратить Молдавию в запасную базу НАТО
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Флаги Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 19 фев - РИА Новости. Власти Молдавии готовы превратить республику в "запасную базу" НАТО и разместить на ее территории солдат альянса, что незаконно и представляет угрозу для страны, заявила пресс-служба оппозиционной партии "Возрождение" в Telegram-канале.
"Реальную угрозу представляет наше же правительство. Власть превращает нас в "запасную базу" НАТО. На нашу землю хотят позвать натовских военных, что уже является прямым нарушением конституции Молдавии", - говорится в сообщении политсилы. В партии полагают, что расходы на оборону растут в ущерб пенсионерам и другим нуждающимся категориям граждан.
"В Минобороны заявили, что Молдавия будет участвовать в семинаре региональных штабных учений НАТО Regex 2024. Но ведь мы даже не член альянса! И не можем быть членом альянса, согласно нашим собственным законам. Мы - нейтральная страна! Режим пытается проверить на прочность нашу конституцию", - отмечает оппозиция.
Президент Молдавии Майя Санду в январе 2023 года в интервью изданию Politico заявила, что стране следует отказаться от нейтралитета ради вступления в крупный военный альянс. Газета отмечала, что Санду не упомянула конкретно НАТО, однако ранее неоднократно заявляла, что пункт конституции о нейтральном статусе можно будет пересмотреть, если население выскажется за сближение с Североатлантическим альянсом. Против вхождения страны в НАТО выступает оппозиция, включая социалистов, коммунистов и партию "Шор". Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства.
С приходом к власти партии "Действие и солидарность", неформальным лидером которой является Санду, в стране стали часто проводиться учения с участием военных из США, Великобритании, Германии, Румынии. Представители минобороны Молдавии заявляли также, что хотели бы усилить обороноспособность страны и приобрести для этого необходимое оружие. В частности, министр обороны Анатолий Носатый говорил о необходимости создания системы ПВО. Сама Санду в интервью местным изданиям подчеркивает, что республике нужно продолжать дискуссию о сближении с НАТО, поскольку это якобы помогает укрепить обороноспособность страны.