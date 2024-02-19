https://ria.ru/20240219/moldaviya-1928255140.html

Молдавская оппозиция заявила, что страну делают запасной базой НАТО

Молдавская оппозиция заявила, что страну делают запасной базой НАТО - РИА Новости, 19.02.2024

Молдавская оппозиция заявила, что страну делают запасной базой НАТО

Власти Молдавии готовы превратить республику в "запасную базу" НАТО и разместить на ее территории солдат альянса, что незаконно и представляет угрозу для... РИА Новости, 19.02.2024

2024-02-19T15:02

2024-02-19T15:02

2024-02-19T15:02

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КИШИНЕВ, 19 фев - РИА Новости. Власти Молдавии готовы превратить республику в "запасную базу" НАТО и разместить на ее территории солдат альянса, что незаконно и представляет угрозу для страны, заявила пресс-служба оппозиционной партии "Возрождение" в Telegram-канале. "Реальную угрозу представляет наше же правительство. Власть превращает нас в "запасную базу" НАТО. На нашу землю хотят позвать натовских военных, что уже является прямым нарушением конституции Молдавии", - говорится в сообщении политсилы. В партии полагают, что расходы на оборону растут в ущерб пенсионерам и другим нуждающимся категориям граждан. "В Минобороны заявили, что Молдавия будет участвовать в семинаре региональных штабных учений НАТО Regex 2024. Но ведь мы даже не член альянса! И не можем быть членом альянса, согласно нашим собственным законам. Мы - нейтральная страна! Режим пытается проверить на прочность нашу конституцию", - отмечает оппозиция. Президент Молдавии Майя Санду в январе 2023 года в интервью изданию Politico заявила, что стране следует отказаться от нейтралитета ради вступления в крупный военный альянс. Газета отмечала, что Санду не упомянула конкретно НАТО, однако ранее неоднократно заявляла, что пункт конституции о нейтральном статусе можно будет пересмотреть, если население выскажется за сближение с Североатлантическим альянсом. Против вхождения страны в НАТО выступает оппозиция, включая социалистов, коммунистов и партию "Шор". Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. С приходом к власти партии "Действие и солидарность", неформальным лидером которой является Санду, в стране стали часто проводиться учения с участием военных из США, Великобритании, Германии, Румынии. Представители минобороны Молдавии заявляли также, что хотели бы усилить обороноспособность страны и приобрести для этого необходимое оружие. В частности, министр обороны Анатолий Носатый говорил о необходимости создания системы ПВО. Сама Санду в интервью местным изданиям подчеркивает, что республике нужно продолжать дискуссию о сближении с НАТО, поскольку это якобы помогает укрепить обороноспособность страны.

https://ria.ru/20240110/voennye-1920626820.html

https://ria.ru/20230921/moldaviya-1897816660.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, молдавия, нато