https://ria.ru/20240219/mishustin-1928282442.html

Мишустин поручил подготовить предложения о подходах поддержки добровольцев

Мишустин поручил подготовить предложения о подходах поддержки добровольцев - РИА Новости, 19.02.2024

Мишустин поручил подготовить предложения о подходах поддержки добровольцев

Нужно подготовить предложения об общих подходах к предоставлению мер поддержки участникам добровольческих формирований, завершить эту работу в кратчайшие сроки, РИА Новости, 19.02.2024

2024-02-19T16:42

2024-02-19T16:42

2024-02-19T16:51

общество

россия

луганская народная республика

херсонская область

михаил мишустин

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Нужно подготовить предложения об общих подходах к предоставлению мер поддержки участникам добровольческих формирований, завершить эту работу в кратчайшие сроки, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Важно обеспечить равные социальные гарантии и страховые платежи волонтерам, осуществляющим свою деятельность на территориях Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей. Нужно рассмотреть вопрос и при необходимости подготовить предложения об общих подходах к предоставлению аналогичных форм поддержки участникам добровольческих формирований. И конечно, что очень важно, завершить эту работу в кратчайшие сроки", - сказал Мишустин на заседании координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил. Он добавил, что еще одно принятое решение касается добровольцев в составе Росгвардии - теперь они будут получать удостоверение ветерана боевых действий единого образца. Документ будет служить подтверждением статуса ветеранов боевых действий и права на получение социальных льгот, полагающихся по закону.

https://ria.ru/20240219/voennye-1928261498.html

россия

луганская народная республика

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общество, россия, луганская народная республика, херсонская область , михаил мишустин, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)