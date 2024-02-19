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Мишустин поручил подготовить предложения о подходах поддержки добровольцев - РИА Новости, 19.02.2024
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16:42 19.02.2024 (обновлено: 16:51 19.02.2024)
https://ria.ru/20240219/mishustin-1928282442.html
Мишустин поручил подготовить предложения о подходах поддержки добровольцев
Мишустин поручил подготовить предложения о подходах поддержки добровольцев - РИА Новости, 19.02.2024
Мишустин поручил подготовить предложения о подходах поддержки добровольцев
Нужно подготовить предложения об общих подходах к предоставлению мер поддержки участникам добровольческих формирований, завершить эту работу в кратчайшие сроки, РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T16:42
2024-02-19T16:51
общество
россия
луганская народная республика
херсонская область
михаил мишустин
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Нужно подготовить предложения об общих подходах к предоставлению мер поддержки участникам добровольческих формирований, завершить эту работу в кратчайшие сроки, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Важно обеспечить равные социальные гарантии и страховые платежи волонтерам, осуществляющим свою деятельность на территориях Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей. Нужно рассмотреть вопрос и при необходимости подготовить предложения об общих подходах к предоставлению аналогичных форм поддержки участникам добровольческих формирований. И конечно, что очень важно, завершить эту работу в кратчайшие сроки", - сказал Мишустин на заседании координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил. Он добавил, что еще одно принятое решение касается добровольцев в составе Росгвардии - теперь они будут получать удостоверение ветерана боевых действий единого образца. Документ будет служить подтверждением статуса ветеранов боевых действий и права на получение социальных льгот, полагающихся по закону.
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россия
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общество, россия, луганская народная республика, херсонская область , михаил мишустин, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Общество, Россия, Луганская Народная Республика, Херсонская область , Михаил Мишустин, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
Мишустин поручил подготовить предложения о подходах поддержки добровольцев

Мишустин поручил подготовить предложения о подходах поддержки добровольцев

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПремьер-министр РФ Михаил Мишустин проводит заседание Координационного совета по обеспечению потребностей ВС РФ. 19 февраля 2024
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин проводит заседание Координационного совета по обеспечению потребностей ВС РФ. 19 февраля 2024 - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в медиабанк
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин проводит заседание Координационного совета по обеспечению потребностей ВС РФ. 19 февраля 2024
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Нужно подготовить предложения об общих подходах к предоставлению мер поддержки участникам добровольческих формирований, завершить эту работу в кратчайшие сроки, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Важно обеспечить равные социальные гарантии и страховые платежи волонтерам, осуществляющим свою деятельность на территориях Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей. Нужно рассмотреть вопрос и при необходимости подготовить предложения об общих подходах к предоставлению аналогичных форм поддержки участникам добровольческих формирований. И конечно, что очень важно, завершить эту работу в кратчайшие сроки", - сказал Мишустин на заседании координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил.
Он добавил, что еще одно принятое решение касается добровольцев в составе Росгвардии - теперь они будут получать удостоверение ветерана боевых действий единого образца. Документ будет служить подтверждением статуса ветеранов боевых действий и права на получение социальных льгот, полагающихся по закону.
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ОбществоРоссияЛуганская Народная РеспубликаХерсонская областьМихаил МишустинФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
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