https://ria.ru/20240219/mishustin-1928255732.html

Мишустин поручил активизировать процесс модернизации боевых систем

Мишустин поручил активизировать процесс модернизации боевых систем - РИА Новости, 19.02.2024

Мишустин поручил активизировать процесс модернизации боевых систем

Глава правительства РФ Михаил Мишустин поручил максимально активизировать процесс модернизации существующих боевых систем. РИА Новости, 19.02.2024

2024-02-19T15:04

2024-02-19T15:04

2024-02-19T15:13

михаил мишустин

россия

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Глава правительства РФ Михаил Мишустин поручил максимально активизировать процесс модернизации существующих боевых систем."Прошу максимально активизировать процесс модернизации существующих боевых систем, в том числе за счет расширения их функциональных возможностей", - сказал Мишустин на заседании координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил РФ.

https://ria.ru/20240219/resursy-1928254593.html

россия

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2024

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михаил мишустин, россия