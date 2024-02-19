https://ria.ru/20240219/mishustin-1928255732.html
Мишустин поручил активизировать процесс модернизации боевых систем
Мишустин поручил активизировать процесс модернизации боевых систем - РИА Новости, 19.02.2024
Мишустин поручил активизировать процесс модернизации боевых систем
Глава правительства РФ Михаил Мишустин поручил максимально активизировать процесс модернизации существующих боевых систем. РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T15:04
2024-02-19T15:04
2024-02-19T15:13
михаил мишустин
россия
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Глава правительства РФ Михаил Мишустин поручил максимально активизировать процесс модернизации существующих боевых систем."Прошу максимально активизировать процесс модернизации существующих боевых систем, в том числе за счет расширения их функциональных возможностей", - сказал Мишустин на заседании координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил РФ.
https://ria.ru/20240219/resursy-1928254593.html
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михаил мишустин, россия
Мишустин поручил активизировать процесс модернизации боевых систем
Мишустин поручил активизировать процесс модернизации существующих боевых систем
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Глава правительства РФ Михаил Мишустин поручил максимально активизировать процесс модернизации существующих боевых систем.
"Прошу максимально активизировать процесс модернизации существующих боевых систем, в том числе за счет расширения их функциональных возможностей", - сказал Мишустин на заседании координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил РФ.
Мишустин призвал нарастить поставки технических ресурсов ВС России