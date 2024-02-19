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Более 270 тысяч услуг оформили в цифровых зонах МФЦ с начала года в МО
Более 270 тысяч услуг оформили в цифровых зонах МФЦ с начала года в МО - РИА Новости, 19.02.2024
Более 270 тысяч услуг оформили в цифровых зонах МФЦ с начала года в МО
В мингосуправления Московской области рассказали, что с начала 2024 года жители региона оформили более 275 тысяч онлайн-услуг в цифровых зонах МФЦ. Об этом... РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T16:25
2024-02-19T16:25
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. В мингосуправления Московской области рассказали, что с начала 2024 года жители региона оформили более 275 тысяч онлайн-услуг в цифровых зонах МФЦ. Об этом сообщил телеканал "360".Цифровые зоны МФЦ имеют более 840 мест с бесплатным доступом к порталу госуслуг и сайтам ведомств. Клиенты могут обратиться к консультантам и узнать, как пользоваться сайтами или правильно заполнять заявления.Все центры "Мои документы" оснащены компьютерами общего доступа. Каждый день за онлайн-услугами через цифровые МФЦ обращаются более 40 тысяч раз.
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