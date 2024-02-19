https://ria.ru/20240219/massy-1928221656.html
Минобороны России: США хранят высокотоксичные реакционные массы
Минобороны России: США хранят высокотоксичные реакционные массы - РИА Новости, 19.02.2024
Минобороны России: США хранят высокотоксичные реакционные массы
На двух объектах в США до сих пор хранятся высокотоксичные реакционные массы, оставшиеся после уничтожения заявленных американских запасов химического оружия,... РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T13:07
2024-02-19T13:07
2024-02-19T13:07
россия
сша
игорь кириллов
кентукки
в мире
колорадо
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153323/67/1533236742_0:115:5184:3031_1920x0_80_0_0_2756ef0cf4e694614847340717252b87.jpg
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. На двух объектах в США до сих пор хранятся высокотоксичные реакционные массы, оставшиеся после уничтожения заявленных американских запасов химического оружия, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. США должны были завершить уничтожение заявленных запасов химического оружия в 2007 году, однако сделали это только в 2023 году, отметил Кириллов на брифинге. "Соединенные Штаты до сих пор сохраняют оставшиеся после уничтожения отравляющих веществ высокотоксичные реакционные массы на объектах Блю-Грасс (штат Кентукки) и Пуэбло (штат Колорадо)", - сказал Кириллов.
https://ria.ru/20221202/ukraina-1835851104.html
россия
сша
кентукки
колорадо
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153323/67/1533236742_300:0:4908:3456_1920x0_80_0_0_0efdf73c0503fa912a0bb943f1ef625f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, игорь кириллов, кентукки, в мире, колорадо
Россия, США, Игорь Кириллов, Кентукки, В мире, Колорадо
Минобороны России: США хранят высокотоксичные реакционные массы
МО РФ: США после уничтожения своего химоружия хранят опасные реакционные массы