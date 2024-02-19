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Минобороны России: США хранят высокотоксичные реакционные массы - РИА Новости, 19.02.2024
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13:07 19.02.2024
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Минобороны России: США хранят высокотоксичные реакционные массы
Минобороны России: США хранят высокотоксичные реакционные массы - РИА Новости, 19.02.2024
Минобороны России: США хранят высокотоксичные реакционные массы
На двух объектах в США до сих пор хранятся высокотоксичные реакционные массы, оставшиеся после уничтожения заявленных американских запасов химического оружия,... РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T13:07
2024-02-19T13:07
россия
сша
игорь кириллов
кентукки
в мире
колорадо
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. На двух объектах в США до сих пор хранятся высокотоксичные реакционные массы, оставшиеся после уничтожения заявленных американских запасов химического оружия, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. США должны были завершить уничтожение заявленных запасов химического оружия в 2007 году, однако сделали это только в 2023 году, отметил Кириллов на брифинге. "Соединенные Штаты до сих пор сохраняют оставшиеся после уничтожения отравляющих веществ высокотоксичные реакционные массы на объектах Блю-Грасс (штат Кентукки) и Пуэбло (штат Колорадо)", - сказал Кириллов.
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россия, сша, игорь кириллов, кентукки, в мире, колорадо
Россия, США, Игорь Кириллов, Кентукки, В мире, Колорадо
Минобороны России: США хранят высокотоксичные реакционные массы

МО РФ: США после уничтожения своего химоружия хранят опасные реакционные массы

© AP Photo / Brennan LinsleyЗавод в Колорадо, который уничтожает химическое оружие США
Завод в Колорадо, который уничтожает химическое оружие США - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
© AP Photo / Brennan Linsley
Завод в Колорадо, который уничтожает химическое оружие США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. На двух объектах в США до сих пор хранятся высокотоксичные реакционные массы, оставшиеся после уничтожения заявленных американских запасов химического оружия, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
США должны были завершить уничтожение заявленных запасов химического оружия в 2007 году, однако сделали это только в 2023 году, отметил Кириллов на брифинге.
"Соединенные Штаты до сих пор сохраняют оставшиеся после уничтожения отравляющих веществ высокотоксичные реакционные массы на объектах Блю-Грасс (штат Кентукки) и Пуэбло (штат Колорадо)", - сказал Кириллов.
Бактериологическая лаборатория - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
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2 декабря 2022, 13:25
 
РоссияСШАИгорь КирилловКентуккиВ миреКолорадо
 
 
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