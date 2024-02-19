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Минобороны России: США хранят высокотоксичные реакционные массы

Минобороны России: США хранят высокотоксичные реакционные массы - РИА Новости, 19.02.2024

Минобороны России: США хранят высокотоксичные реакционные массы

На двух объектах в США до сих пор хранятся высокотоксичные реакционные массы, оставшиеся после уничтожения заявленных американских запасов химического оружия,... РИА Новости, 19.02.2024

2024-02-19T13:07

2024-02-19T13:07

2024-02-19T13:07

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сша

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кентукки

в мире

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. На двух объектах в США до сих пор хранятся высокотоксичные реакционные массы, оставшиеся после уничтожения заявленных американских запасов химического оружия, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. США должны были завершить уничтожение заявленных запасов химического оружия в 2007 году, однако сделали это только в 2023 году, отметил Кириллов на брифинге. "Соединенные Штаты до сих пор сохраняют оставшиеся после уничтожения отравляющих веществ высокотоксичные реакционные массы на объектах Блю-Грасс (штат Кентукки) и Пуэбло (штат Колорадо)", - сказал Кириллов.

https://ria.ru/20221202/ukraina-1835851104.html

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кентукки

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россия, сша, игорь кириллов, кентукки, в мире, колорадо