Рейтинг@Mail.ru
Синоптик назвал причину появления белого налета на машинах в Махачкале - РИА Новости, 19.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:00 19.02.2024
https://ria.ru/20240219/makhachkala-1928196182.html
Синоптик назвал причину появления белого налета на машинах в Махачкале
Синоптик назвал причину появления белого налета на машинах в Махачкале - РИА Новости, 19.02.2024
Синоптик назвал причину появления белого налета на машинах в Махачкале
Белый налет на автомобилях в Махачкале и соседних населенных пунктах – это результат осадков с мелом и гипсом, которые принесло ветром с территорий, где... РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T12:00
2024-02-19T12:00
происшествия
махачкала
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/17/1911321882_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_fe0ecdd7336990e62477b5ffc6e9ab47.jpg
МАХАЧКАЛА, 19 фев - РИА Новости. Белый налет на автомобилях в Махачкале и соседних населенных пунктах – это результат осадков с мелом и гипсом, которые принесло ветром с территорий, где функционируют цементные заводы, сообщил РИА Новости начальник гидрометцентра республики Абдулгалим Дадашев. В понедельник с утра жители Махачкалы публикуют в соцсетях и Telegram-каналах фотографии машин, на которых после дождя осел белый налет. "На северо-западе есть районы, где работают цементные заводы, где добывают сырье – мел, гипс. Там сильные ветра, и сейчас тоже дуют, и все это к нам идет. У нас ветра нет, тишина, меловые осадки оседают потихоньку в Махачкале и соседних населенных пунктах на автомобилях, зданиях. Если у нас сильный ветер был бы, все это дальше пошло бы", – сказал Дадашев. По его словам, никакой угрозы это явление не представляет. Специалисты взяли пробы, превышения допустимой концентрации загрязняющих веществ не выявлено.
https://ria.ru/20240216/snegopad-1927779257.html
махачкала
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/17/1911321882_251:0:2982:2048_1920x0_80_0_0_7e517a72e08703b9c5ae2398f3106c24.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, махачкала
Происшествия, Махачкала
Синоптик назвал причину появления белого налета на машинах в Махачкале

Синоптик назвал налет на авто в Махачкале результатом осадков с мелом и гипсом

© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкМахачкала
Махачкала - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в медиабанк
Махачкала. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 19 фев - РИА Новости. Белый налет на автомобилях в Махачкале и соседних населенных пунктах – это результат осадков с мелом и гипсом, которые принесло ветром с территорий, где функционируют цементные заводы, сообщил РИА Новости начальник гидрометцентра республики Абдулгалим Дадашев.
В понедельник с утра жители Махачкалы публикуют в соцсетях и Telegram-каналах фотографии машин, на которых после дождя осел белый налет.
«
"На северо-западе есть районы, где работают цементные заводы, где добывают сырье – мел, гипс. Там сильные ветра, и сейчас тоже дуют, и все это к нам идет. У нас ветра нет, тишина, меловые осадки оседают потихоньку в Махачкале и соседних населенных пунктах на автомобилях, зданиях. Если у нас сильный ветер был бы, все это дальше пошло бы", – сказал Дадашев.
По его словам, никакой угрозы это явление не представляет. Специалисты взяли пробы, превышения допустимой концентрации загрязняющих веществ не выявлено.
Снег в Москве - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
Синоптик заявила о завершении периода больших снегопадов в Москве
16 февраля, 13:23
 
ПроисшествияМахачкала
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала