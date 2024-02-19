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Синоптик назвал причину появления белого налета на машинах в Махачкале
Синоптик назвал причину появления белого налета на машинах в Махачкале - РИА Новости, 19.02.2024
Синоптик назвал причину появления белого налета на машинах в Махачкале
Белый налет на автомобилях в Махачкале и соседних населенных пунктах – это результат осадков с мелом и гипсом, которые принесло ветром с территорий, где... РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T12:00
2024-02-19T12:00
2024-02-19T12:00
происшествия
махачкала
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МАХАЧКАЛА, 19 фев - РИА Новости. Белый налет на автомобилях в Махачкале и соседних населенных пунктах – это результат осадков с мелом и гипсом, которые принесло ветром с территорий, где функционируют цементные заводы, сообщил РИА Новости начальник гидрометцентра республики Абдулгалим Дадашев. В понедельник с утра жители Махачкалы публикуют в соцсетях и Telegram-каналах фотографии машин, на которых после дождя осел белый налет. "На северо-западе есть районы, где работают цементные заводы, где добывают сырье – мел, гипс. Там сильные ветра, и сейчас тоже дуют, и все это к нам идет. У нас ветра нет, тишина, меловые осадки оседают потихоньку в Махачкале и соседних населенных пунктах на автомобилях, зданиях. Если у нас сильный ветер был бы, все это дальше пошло бы", – сказал Дадашев. По его словам, никакой угрозы это явление не представляет. Специалисты взяли пробы, превышения допустимой концентрации загрязняющих веществ не выявлено.
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происшествия, махачкала
Синоптик назвал причину появления белого налета на машинах в Махачкале
Синоптик назвал налет на авто в Махачкале результатом осадков с мелом и гипсом
МАХАЧКАЛА, 19 фев - РИА Новости. Белый налет на автомобилях в Махачкале и соседних населенных пунктах – это результат осадков с мелом и гипсом, которые принесло ветром с территорий, где функционируют цементные заводы, сообщил РИА Новости начальник гидрометцентра республики Абдулгалим Дадашев.
В понедельник с утра жители Махачкалы публикуют в соцсетях и Telegram-каналах фотографии машин, на которых после дождя осел белый налет.
«
"На северо-западе есть районы, где работают цементные заводы, где добывают сырье – мел, гипс. Там сильные ветра, и сейчас тоже дуют, и все это к нам идет. У нас ветра нет, тишина, меловые осадки оседают потихоньку в Махачкале и соседних населенных пунктах на автомобилях, зданиях. Если у нас сильный ветер был бы, все это дальше пошло бы", – сказал Дадашев.
По его словам, никакой угрозы это явление не представляет. Специалисты взяли пробы, превышения допустимой концентрации загрязняющих веществ не выявлено.
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