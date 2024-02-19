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В МАГАТЭ оценили возможность снижения зависимости от атомной отрасли России
В МАГАТЭ оценили возможность снижения зависимости от атомной отрасли России - РИА Новости, 19.02.2024
В МАГАТЭ оценили возможность снижения зависимости от атомной отрасли России
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси считает, что снижение зависимости от российской ядерной отрасли обойдется Европе в миллиарды, он не видит возможности РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T21:43
2024-02-19T21:43
2024-02-19T21:43
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси считает, что снижение зависимости от российской ядерной отрасли обойдется Европе в миллиарды, он не видит возможности немедленного перехода от российских ресурсов, передает агентство Рейтер. "Снижение зависимости от ядерного сектора России будет стоить Европе миллиарды... он не видит немедленного перехода", - говорится в материале агентства со ссылкой на слова Гросси в ходе интервью. В ЕС уже почти два года звучат призывы ввести санкции против российской атомной отрасли. Однако введение таких санкций не поддерживает ряд стран Европы, которые используют ядерную энергетику.
https://ria.ru/20240215/grossi-1927502684.html
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европа, россия, рафаэль гросси, магатэ, евросоюз, в мире, экономика
Европа, Россия, Рафаэль Гросси, МАГАТЭ, Евросоюз, В мире, Экономика
В МАГАТЭ оценили возможность снижения зависимости от атомной отрасли России
Гросси: снижение зависимости от атомной отрасли России обойдется ЕС в миллиарды