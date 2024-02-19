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В Лобне завершили эвакуацию жителей
В Лобне завершили эвакуацию жителей - РИА Новости, 19.02.2024
В Лобне завершили эвакуацию жителей
Эвакуация жителей в подмосковной Лобне уже завершена, на месте работают специалисты, сообщила врио главы города Анна Кротова. РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T13:05
2024-02-19T13:05
2024-02-19T13:54
лобня
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Эвакуация жителей в подмосковной Лобне уже завершена, на месте работают специалисты, сообщила врио главы города Анна Кротова.Ранее администрация города сообщила, что в Лобне введен режим оповещения о чрезвычайных ситуациях, эвакуируются жители нескольких домов, их просят не поддаваться панике."Эвакуация жителей уже завершена. На месте работают специалисты", - написала Кротова в Telegram.Она попросила жителей соблюдать спокойствие, действовать организованно, строго выполнять указания сотрудников внутренних органов.
https://radiosputnik.ru/20231205/krazha-1913973725.html
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лобня, происшествия
В Лобне завершили эвакуацию жителей
Власти: в Лобне завершили эвакуацию жителей, на месте работают специалисты