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"Ленфильм" отказался комментировать объявление в розыск Щербакова
"Ленфильм" отказался комментировать объявление в розыск Щербакова - РИА Новости, 19.02.2024
"Ленфильм" отказался комментировать объявление в розыск Щербакова
"Ленфильм" не комментирует информацию об объявлении в розыск гендиректора Федора Щербакова, сама киностудия продолжает работать в штатном режиме, сообщили РИА... РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T14:22
2024-02-19T14:22
2024-02-19T14:26
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 фев – РИА Новости. "Ленфильм" не комментирует информацию об объявлении в розыск гендиректора Федора Щербакова, сама киностудия продолжает работать в штатном режиме, сообщили РИА Новости в ее пресс-службе. Ранее МВД России объявило в розыск генерального директора киностудии "Ленфильм" Федора Щербакова. По данным ведомственной базы розыска, он разыскивается по статье УК. Уголовная статья, по которой он привлекается к ответственности и объявлен в розыск, не уточняется. "Ленфильм" по этому поводу комментариев не дает. Сама студия работает в штатном режиме", - сообщили в пресс-службе.
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происшествия, россия, ленфильм
Происшествия, Россия, Ленфильм
"Ленфильм" отказался комментировать объявление в розыск Щербакова
"Ленфильм" отказался комментировать объявление в розыск гендиректора Щербакова