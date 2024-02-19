https://ria.ru/20240219/lenfilm-1928243256.html

"Ленфильм" отказался комментировать объявление в розыск Щербакова

"Ленфильм" отказался комментировать объявление в розыск Щербакова - РИА Новости, 19.02.2024

"Ленфильм" отказался комментировать объявление в розыск Щербакова

"Ленфильм" не комментирует информацию об объявлении в розыск гендиректора Федора Щербакова, сама киностудия продолжает работать в штатном режиме, сообщили РИА... РИА Новости, 19.02.2024

2024-02-19T14:22

2024-02-19T14:22

2024-02-19T14:26

происшествия

россия

ленфильм

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 фев – РИА Новости. "Ленфильм" не комментирует информацию об объявлении в розыск гендиректора Федора Щербакова, сама киностудия продолжает работать в штатном режиме, сообщили РИА Новости в ее пресс-службе. Ранее МВД России объявило в розыск генерального директора киностудии "Ленфильм" Федора Щербакова. По данным ведомственной базы розыска, он разыскивается по статье УК. Уголовная статья, по которой он привлекается к ответственности и объявлен в розыск, не уточняется. "Ленфильм" по этому поводу комментариев не дает. Сама студия работает в штатном режиме", - сообщили в пресс-службе.

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2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, ленфильм