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"Ленфильм" отказался комментировать объявление в розыск Щербакова - РИА Новости, 19.02.2024
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14:22 19.02.2024 (обновлено: 14:26 19.02.2024)
https://ria.ru/20240219/lenfilm-1928243256.html
"Ленфильм" отказался комментировать объявление в розыск Щербакова
"Ленфильм" отказался комментировать объявление в розыск Щербакова - РИА Новости, 19.02.2024
"Ленфильм" отказался комментировать объявление в розыск Щербакова
"Ленфильм" не комментирует информацию об объявлении в розыск гендиректора Федора Щербакова, сама киностудия продолжает работать в штатном режиме, сообщили РИА... РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T14:22
2024-02-19T14:26
происшествия
россия
ленфильм
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 фев – РИА Новости. "Ленфильм" не комментирует информацию об объявлении в розыск гендиректора Федора Щербакова, сама киностудия продолжает работать в штатном режиме, сообщили РИА Новости в ее пресс-службе. Ранее МВД России объявило в розыск генерального директора киностудии "Ленфильм" Федора Щербакова. По данным ведомственной базы розыска, он разыскивается по статье УК. Уголовная статья, по которой он привлекается к ответственности и объявлен в розыск, не уточняется. "Ленфильм" по этому поводу комментариев не дает. Сама студия работает в штатном режиме", - сообщили в пресс-службе.
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происшествия, россия, ленфильм
Происшествия, Россия, Ленфильм
"Ленфильм" отказался комментировать объявление в розыск Щербакова

"Ленфильм" отказался комментировать объявление в розыск гендиректора Щербакова

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкГлавное здание Киностудии "Ленфильм" в Санкт-Петербурге
Главное здание Киностудии Ленфильм в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Главное здание Киностудии "Ленфильм" в Санкт-Петербурге. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 фев – РИА Новости. "Ленфильм" не комментирует информацию об объявлении в розыск гендиректора Федора Щербакова, сама киностудия продолжает работать в штатном режиме, сообщили РИА Новости в ее пресс-службе.
Ранее МВД России объявило в розыск генерального директора киностудии "Ленфильм" Федора Щербакова. По данным ведомственной базы розыска, он разыскивается по статье УК. Уголовная статья, по которой он привлекается к ответственности и объявлен в розыск, не уточняется.
"Ленфильм" по этому поводу комментариев не дает. Сама студия работает в штатном режиме", - сообщили в пресс-службе.
© МВД РоссииИнформация о розыске Федора Щербакова
Информация о розыске Федора Щербакова
© МВД России
Информация о розыске Федора Щербакова
 
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