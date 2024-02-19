Рейтинг@Mail.ru
Польских депутатов заставили добиваться ввоза выдуманного лекарства - РИА Новости, 19.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:21 19.02.2024 (обновлено: 13:24 19.02.2024)
https://ria.ru/20240219/lekarstvo-1928225555.html
Польских депутатов заставили добиваться ввоза выдуманного лекарства
Польских депутатов заставили добиваться ввоза выдуманного лекарства - РИА Новости, 19.02.2024
Польских депутатов заставили добиваться ввоза выдуманного лекарства
Польских депутатов обманом заставили добиваться ввоза с Украины несуществующего лекарства для собак, сообщает Dziennik Gazeta Prawna. РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T13:21
2024-02-19T13:24
в мире
украина
польша
львов
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0d/1584515715_0:83:3072:1811_1920x0_80_0_0_cb1e18e95f6ed3b13595c89648dcd008.jpg
ВАРШАВА, 19 фев – РИА Новости. Польских депутатов обманом заставили добиваться ввоза с Украины несуществующего лекарства для собак, сообщает Dziennik Gazeta Prawna. Журналисты издания решили узнать, насколько тщательно депутаты проверяют достоверность поступающей к ним информации. Они написали письма парламентариям, которые занимаются тематикой защиты животных, и создали фейковую страницу в интернете, на которой рассказывалось о страданиях собак. Речь шла о заболевании глаз у псов популярной породы сиба-ину, лекарство от которого под названием "Вискирем" доступно только в ряде европейских и азиатских стран, а также на Украине, но не в Польше. В письмах депутатов просили добиться разрешения на оборот этого лекарства в Польше. Согласно польским законам, ввоз препарата с Украины возможен только штучно, так как эта страна не входит в ЕС. Как указали авторы фейковой инициативы, владельцам сиба-ину приходилось ездить за лекарством во Львов. Несколько депутатов прониклись этой проблемой и подписали депутатский запрос, чтобы включить лекарство в список разрешенных в Польше. Проблема заключается в том, что ни болезнь, ни лекарство не существуют. "Результаты нашего расследования показали, что, чтобы убедить депутата подать запрос по любому поводу, достаточно иметь электронную почту, страницу на Facebook * с купленными лайками и немного креативности", - указали авторы журналистской провокации.* Экстремистская организация, запрещенная в России
https://ria.ru/20230110/duda-1843973567.html
https://ria.ru/20221122/polsha-1833372500.html
украина
польша
львов
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0d/1584515715_96:0:2827:2048_1920x0_80_0_0_346f0b9fcb686fb924b9ffc560165e9c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, польша, львов, евросоюз
В мире, Украина, Польша, Львов, Евросоюз
Польских депутатов заставили добиваться ввоза выдуманного лекарства

В Польше депутатов заставили добиваться ввоза с Украины выдуманного лекарства

© Depositphotos.com / MrHamsterГорсть таблеток
Горсть таблеток - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
© Depositphotos.com / MrHamster
Горсть таблеток . Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 19 фев – РИА Новости. Польских депутатов обманом заставили добиваться ввоза с Украины несуществующего лекарства для собак, сообщает Dziennik Gazeta Prawna.
Журналисты издания решили узнать, насколько тщательно депутаты проверяют достоверность поступающей к ним информации. Они написали письма парламентариям, которые занимаются тематикой защиты животных, и создали фейковую страницу в интернете, на которой рассказывалось о страданиях собак. Речь шла о заболевании глаз у псов популярной породы сиба-ину, лекарство от которого под названием "Вискирем" доступно только в ряде европейских и азиатских стран, а также на Украине, но не в Польше.
Пранкер Владимир Кузнецов - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
Пранкер посоветовал президенту Польши задуматься о профессионализме
10 января 2023, 18:29
В письмах депутатов просили добиться разрешения на оборот этого лекарства в Польше. Согласно польским законам, ввоз препарата с Украины возможен только штучно, так как эта страна не входит в ЕС. Как указали авторы фейковой инициативы, владельцам сиба-ину приходилось ездить за лекарством во Львов. Несколько депутатов прониклись этой проблемой и подписали депутатский запрос, чтобы включить лекарство в список разрешенных в Польше.
Проблема заключается в том, что ни болезнь, ни лекарство не существуют. "Результаты нашего расследования показали, что, чтобы убедить депутата подать запрос по любому поводу, достаточно иметь электронную почту, страницу на Facebook * с купленными лайками и немного креативности", - указали авторы журналистской провокации.
* Экстремистская организация, запрещенная в России
Президент Польши Анджей Дуда - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
Варшава признала факт разговора президента Дуды с российскими пранкерами
22 ноября 2022, 14:48
 
В миреУкраинаПольшаЛьвовЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала