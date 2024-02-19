https://ria.ru/20240219/lekarstvo-1928225555.html

Польских депутатов заставили добиваться ввоза выдуманного лекарства

Польских депутатов заставили добиваться ввоза выдуманного лекарства - РИА Новости, 19.02.2024

Польских депутатов заставили добиваться ввоза выдуманного лекарства

Польских депутатов обманом заставили добиваться ввоза с Украины несуществующего лекарства для собак, сообщает Dziennik Gazeta Prawna. РИА Новости, 19.02.2024

2024-02-19T13:21

2024-02-19T13:21

2024-02-19T13:24

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ВАРШАВА, 19 фев – РИА Новости. Польских депутатов обманом заставили добиваться ввоза с Украины несуществующего лекарства для собак, сообщает Dziennik Gazeta Prawna. Журналисты издания решили узнать, насколько тщательно депутаты проверяют достоверность поступающей к ним информации. Они написали письма парламентариям, которые занимаются тематикой защиты животных, и создали фейковую страницу в интернете, на которой рассказывалось о страданиях собак. Речь шла о заболевании глаз у псов популярной породы сиба-ину, лекарство от которого под названием "Вискирем" доступно только в ряде европейских и азиатских стран, а также на Украине, но не в Польше. В письмах депутатов просили добиться разрешения на оборот этого лекарства в Польше. Согласно польским законам, ввоз препарата с Украины возможен только штучно, так как эта страна не входит в ЕС. Как указали авторы фейковой инициативы, владельцам сиба-ину приходилось ездить за лекарством во Львов. Несколько депутатов прониклись этой проблемой и подписали депутатский запрос, чтобы включить лекарство в список разрешенных в Польше. Проблема заключается в том, что ни болезнь, ни лекарство не существуют. "Результаты нашего расследования показали, что, чтобы убедить депутата подать запрос по любому поводу, достаточно иметь электронную почту, страницу на Facebook * с купленными лайками и немного креативности", - указали авторы журналистской провокации.* Экстремистская организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20230110/duda-1843973567.html

https://ria.ru/20221122/polsha-1833372500.html

украина

польша

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в мире, украина, польша, львов, евросоюз