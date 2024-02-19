https://ria.ru/20240219/lavrov-1928341065.html

Россия хочет помочь наладить диалог Израиля и Палестины, заявил Лавров

Россия хочет помочь наладить диалог Израиля и Палестины, заявил Лавров - РИА Новости, 19.02.2024

Россия хочет помочь наладить диалог Израиля и Палестины, заявил Лавров

Россия хочет помочь наладить прямой диалог между сторонами палестино-израильского конфликта, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 19.02.2024

2024-02-19T21:39

2024-02-19T21:39

2024-02-19T21:39

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ГАВАНА, 19 фев - РИА Новости. Россия хочет помочь наладить прямой диалог между сторонами палестино-израильского конфликта, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Мы активно хотим помочь израильтянам и палестинцам договориться. Кроме как прямой диалог между ними, другого пути мы не видим", - сказал Лавров журналистам. "Первый и немедленный шаг - это, конечно, прекращение огня. К сожалению, США продолжают в СБ ООН блокировать любые инициативы, которые призывают к прекращению огня. Ну а затем, конечно, решение гуманитарных проблем, потому что возможностей для доставки помощи в сектор Газа недостаточно", - добавил российский министр. По его словам, когда срочные и неотложные шаги по прекращению огня и налаживанию оказания гуманитарной помощи Газе будут предприняты, "нужно заниматься практическим выполнением, причем именно выполнением, - а не очередными обещаниями, - решений ООН о создании палестинского государства". Лавров отметил, что за время операции в секторе Газа "погибло больше гражданских лиц, детей, женщин, чем за весь период специальной военной операции, даже за весь период после 2014 года после переворота на Украине".

https://ria.ru/20240127/izrail-1923766324.html

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в мире, россия, сша, сергей лавров, оон