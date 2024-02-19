https://ria.ru/20240219/kuzminov-1928325561.html
Испанский новостной портал удалил новость о смерти Кузьминова
Испанский новостной портал удалил новость о смерти Кузьминова - РИА Новости, 19.02.2024
Испанский новостной портал удалил новость о смерти Кузьминова
Испанский независимый новостной портал Eureka News удалил в соцсети X новость о смерти пилота Максима Кузьминова, угнавшего российский вертолет летом 2023 года. РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T19:55
2024-02-19T19:55
2024-02-19T23:37
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Испанский независимый новостной портал Eureka News удалил в соцсети X новость о смерти пилота Максима Кузьминова, угнавшего российский вертолет летом 2023 года. Ранее портал сообщал, что тело пилота Максима Кузьминова было найдено испанской полицией в городе Вильяхойоса провинции Аликанте. Соответствующая новость была опубликована в соцсети X портала. Согласно РБК-Украина, представитель ГУР Минобороны Украины подтвердил смерть пилота Кузьминова.
https://ria.ru/20240219/gibel-1928321274.html
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в мире, аликанте, рбк (медиагруппа), министерство обороны украины
В мире, Аликанте, РБК (медиагруппа), Министерство обороны Украины
Испанский новостной портал удалил новость о смерти Кузьминова
Испанский новостной портал Eureka News удалил новость о смерти Кузьминова