https://ria.ru/20240219/kuzminov-1928325561.html

Испанский новостной портал удалил новость о смерти Кузьминова

Испанский новостной портал удалил новость о смерти Кузьминова - РИА Новости, 19.02.2024

Испанский новостной портал удалил новость о смерти Кузьминова

Испанский независимый новостной портал Eureka News удалил в соцсети X новость о смерти пилота Максима Кузьминова, угнавшего российский вертолет летом 2023 года. РИА Новости, 19.02.2024

2024-02-19T19:55

2024-02-19T19:55

2024-02-19T23:37

в мире

аликанте

рбк (медиагруппа)

министерство обороны украины

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Испанский независимый новостной портал Eureka News удалил в соцсети X новость о смерти пилота Максима Кузьминова, угнавшего российский вертолет летом 2023 года. Ранее портал сообщал, что тело пилота Максима Кузьминова было найдено испанской полицией в городе Вильяхойоса провинции Аликанте. Соответствующая новость была опубликована в соцсети X портала. Согласно РБК-Украина, представитель ГУР Минобороны Украины подтвердил смерть пилота Кузьминова.

https://ria.ru/20240219/gibel-1928321274.html

аликанте

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в мире, аликанте, рбк (медиагруппа), министерство обороны украины