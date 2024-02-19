https://ria.ru/20240219/kravtsov-1928255614.html
Кравцов заявил о почти стопроцентной доступности детсадов в России
Кравцов заявил о почти стопроцентной доступности детсадов в России - РИА Новости, 19.02.2024
Кравцов заявил о почти стопроцентной доступности детсадов в России
Почти 100% доступность детских садов и яслей наблюдается сегодня в России, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T15:03
2024-02-19T15:03
2024-02-19T15:05
общество
россия
сергей кравцов
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Почти 100% доступность детских садов и яслей наблюдается сегодня в России, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. "Нам удалось, благодаря президенту, его поддержке, решить проблему с дошкольными учреждениями. Сегодня практически стопроцентная доступность детских садов и яслей", - сказал Кравцов в интервью Марине Ким для телеканала "Соловьев Live".Он добавил, что сегодня в России с 2019 года построено более 1600 новых детских садов и более полутора тысяч новых школ. Кроме того, 4,5 тысячи школ прошли капитальный ремонт. Кравцов также отметил, что сегодня педагогическое образование на втором месте по популярности. В вузы министерства просвещения России в прошлом году было подано на 100 тысяч заявлений больше, чем годом ранее. Конкурс на педагогические специальности составляет от 10 до 18 человек на место.
https://ria.ru/20210827/shkola-1747446258.html
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общество, россия, сергей кравцов
Общество, Россия, Сергей Кравцов
Кравцов заявил о почти стопроцентной доступности детсадов в России
Кравцов: почти 100% доступность детских садов и яслей наблюдается в России
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Почти 100% доступность детских садов и яслей наблюдается сегодня в России, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
«
"Нам удалось, благодаря президенту, его поддержке, решить проблему с дошкольными учреждениями. Сегодня практически стопроцентная доступность детских садов и яслей", - сказал Кравцов в интервью Марине Ким для телеканала "Соловьев Live".
Он добавил, что сегодня в России с 2019 года построено более 1600 новых детских садов и более полутора тысяч новых школ. Кроме того, 4,5 тысячи школ прошли капитальный ремонт.
Кравцов также отметил, что сегодня педагогическое образование на втором месте по популярности. В вузы министерства просвещения России в прошлом году было подано на 100 тысяч заявлений больше, чем годом ранее. Конкурс на педагогические специальности составляет от 10 до 18 человек на место.
Названы города-миллионники с максимально доступными школами