https://ria.ru/20240219/kostrubitskiy-1928306643.html

Пушилин освободил Кострубицкого с поста главы МЧС ДНР

Пушилин освободил Кострубицкого с поста главы МЧС ДНР - РИА Новости, 19.02.2024

Пушилин освободил Кострубицкого с поста главы МЧС ДНР

Глава ДНР Денис Пушилин освободил Алексея Кострубицкого с должности министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий... РИА Новости, 19.02.2024

2024-02-19T18:19

2024-02-19T18:19

2024-02-19T18:19

донецкая народная республика

денис пушилин

алексей кострубицкий

политика

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ДОНЕЦК, 19 фев — РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин освободил Алексея Кострубицкого с должности министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий республики. "Освободить Кострубицкого Алексея Александровича от исполнения обязанностей министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Донецкой Народной Республики", — говорится в указе Пушилина, опубликованном на сайте главы ДНР. Пушилин также освободил Дмитрия Костямина от должности первого замминистра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. Соответствующий указ также опубликован на сайте главы ДНР. Оба указа вступают в силу со дня подписания.

https://ria.ru/20240201/pushilin-1924905265.html

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донецкая народная республика, денис пушилин, алексей кострубицкий, политика