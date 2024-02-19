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Пушилин освободил Кострубицкого с поста главы МЧС ДНР - РИА Новости, 19.02.2024
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18:19 19.02.2024
https://ria.ru/20240219/kostrubitskiy-1928306643.html
Пушилин освободил Кострубицкого с поста главы МЧС ДНР
Пушилин освободил Кострубицкого с поста главы МЧС ДНР - РИА Новости, 19.02.2024
Пушилин освободил Кострубицкого с поста главы МЧС ДНР
Глава ДНР Денис Пушилин освободил Алексея Кострубицкого с должности министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий... РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T18:19
2024-02-19T18:19
донецкая народная республика
денис пушилин
алексей кострубицкий
политика
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ДОНЕЦК, 19 фев — РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин освободил Алексея Кострубицкого с должности министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий республики. "Освободить Кострубицкого Алексея Александровича от исполнения обязанностей министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Донецкой Народной Республики", — говорится в указе Пушилина, опубликованном на сайте главы ДНР. Пушилин также освободил Дмитрия Костямина от должности первого замминистра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. Соответствующий указ также опубликован на сайте главы ДНР. Оба указа вступают в силу со дня подписания.
https://ria.ru/20240201/pushilin-1924905265.html
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донецкая народная республика, денис пушилин, алексей кострубицкий, политика
Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Алексей Кострубицкий, Политика
Пушилин освободил Кострубицкого с поста главы МЧС ДНР

Пушилин указом освободил Кострубицкого с поста главы МЧС ДНР

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкБывший глава МЧС ДНР Алексей Кострубицкий
Бывший глава МЧС ДНР Алексей Кострубицкий - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
Бывший глава МЧС ДНР Алексей Кострубицкий . Архивное фото
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ДОНЕЦК, 19 фев — РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин освободил Алексея Кострубицкого с должности министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий республики.
"Освободить Кострубицкого Алексея Александровича от исполнения обязанностей министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Донецкой Народной Республики", — говорится в указе Пушилина, опубликованном на сайте главы ДНР.
Пушилин также освободил Дмитрия Костямина от должности первого замминистра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. Соответствующий указ также опубликован на сайте главы ДНР.
Оба указа вступают в силу со дня подписания.
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Донецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинАлексей КострубицкийПолитика
 
 
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