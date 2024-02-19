https://ria.ru/20240219/konkurs-1928287665.html

Чупшева: конкурс брендов "Знай наших" становится трамплином для бизнеса

Чупшева: конкурс брендов "Знай наших" становится трамплином для бизнеса - РИА Новости, 19.02.2024

Чупшева: конкурс брендов "Знай наших" становится трамплином для бизнеса

Компании–победители первого всероссийского конкурса растущих брендов "Знай наших" в среднем увеличили свою выручку на 50%, сообщила генеральный директор АСИ... РИА Новости, 19.02.2024

2024-02-19T16:57

2024-02-19T16:57

2024-02-19T16:57

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агентство стратегических инициатив (аси)

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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Компании–победители первого всероссийского конкурса растущих брендов "Знай наших" в среднем увеличили свою выручку на 50%, сообщила генеральный директор АСИ Светлана Чупшева в первый день форума "Сильные идеи для нового времени", который проходит в Москве. Конкурс "Знай наших", одним из организаторов которого выступает Агентство стратегических инициатив (АСИ), проходит во второй раз. "За два года было подано 17 тысяч заявок от предпринимателей со всей страны. Во втором сезоне количество участников выросло больше чем в два раза по сравнению с прошлым годом и составило 12 тысяч. Такой интерес даже для нас стал неожиданностью", - отметила Чупшева, слова которой приводит пресс-служба АСИ. Также она поделилась успехами победителей прошлого года. "Участники первого сезона конкурса 2023 года в среднем увеличили свою выручку за год на 50%. В новом сезоне у конкурса гораздо больше номинаций и партнеров, поэтому мы уверены, что результаты участников будут еще лучше", - добавила Чупшева. Гендиректор АСИ также отметила, что в 48 субъектах РФ действуют программы поддержки местных брендов, которые направлены на их продвижение и развитие. "Мы рассчитываем, что в этом году еще больше регионов предложат собственные программы поддержки для локальных брендов, ведь у них есть потенциал для развития как внутри страны, так и за ее пределами", - подчеркнула Чупшева. Глава АСИ поблагодарила всех экспертов за совместное сотрудничество. "Россия встретилась с беспрецедентными вызовами и глобальными задачами, решить которые можно только совместными усилиями – граждан, государства и бизнес", - написала Чупшева в своем официальном телеграм-канале, комментируя событие. Победители второго сезона конкурса станут известны 29 февраля 2024 года. Конкурс проводится в пяти основных номинациях - "Продукты и питание", "Потребительские товары", "Креативные индустрии", "Информационные технологии", "Высокие технологии", а также в 15 отраслевых и четырех специальных, учрежденных партнерами проекта.

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Алёна Пава

твой бизнес – новости, светлана чупшева, москва, россия, технологии, агентство стратегических инициатив (аси)