https://ria.ru/20240219/konkurs-1928199345.html
Лидеры регэтапа конкурса допобразования в МО получат по 100 тысяч рублей
Лидеры регэтапа конкурса допобразования в МО получат по 100 тысяч рублей - РИА Новости, 19.02.2024
Лидеры регэтапа конкурса допобразования в МО получат по 100 тысяч рублей
Победители номинаций и абсолютный победитель регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы дополнительного... РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T12:12
2024-02-19T12:12
2024-02-19T12:12
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Победители номинаций и абсолютный победитель регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования "Сердце отдаю детям" с 2024 года начнут получать премию в 100 тысяч рублей в Подмосковье, сообщила вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина. "Мы ввели эту выплату впервые, чтобы поддержать наших талантливых педагогов дополнительного образования. Вознаграждение в размере 100 тысяч рублей получат победители девяти номинаций. Из их числа будет выбран абсолютный победитель, который получит 100 тысяч дополнительно. Все победители представят наш регион на федеральном уровне", - отметила Каклюгина, слова которой цитирует пресс-служба министерства образования региона. Как добавили в ведомстве, для участников конкурса предусмотрены следующие номинации: педагог дополнительного образования по технической, художественной, физкультурно-спортивной, социально-гуманитарной, естественнонаучной и краеведческой направленностям, а также педагог, работающий с детьми с ОВЗ, педагог-наставник и начинающий специалист в категории "Педагогический дебют". Региональный конкурс проводится в три этапа: муниципальный, региональный заочный и региональный очный.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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московская область (подмосковье), учителя
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), учителя
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Победители номинаций и абсолютный победитель регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования "Сердце отдаю детям" с 2024 года начнут получать премию в 100 тысяч рублей в Подмосковье, сообщила вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.
"Мы ввели эту выплату впервые, чтобы поддержать наших талантливых педагогов дополнительного образования. Вознаграждение в размере 100 тысяч рублей получат победители девяти номинаций. Из их числа будет выбран абсолютный победитель, который получит 100 тысяч дополнительно. Все победители представят наш регион на федеральном уровне", - отметила Каклюгина, слова которой цитирует пресс-служба министерства образования региона.
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Как добавили в ведомстве, для участников конкурса предусмотрены следующие номинации: педагог дополнительного образования по технической, художественной, физкультурно-спортивной, социально-гуманитарной, естественнонаучной и краеведческой направленностям, а также педагог, работающий с детьми с ОВЗ, педагог-наставник и начинающий специалист в категории "Педагогический дебют".
Региональный конкурс проводится в три этапа: муниципальный, региональный заочный и региональный очный.