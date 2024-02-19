https://ria.ru/20240219/konflikt-1928321868.html

Индия допустила возможность посредничества между Россией и Украиной

Индия допустила возможность посредничества между Россией и Украиной - РИА Новости, 19.02.2024

Индия допустила возможность посредничества между Россией и Украиной

Индия не исключает своей возможной роли в качестве посредника между Украиной и РФ, с последней страну связывают стабильные и очень дружественные отношения,... РИА Новости, 19.02.2024

2024-02-19T19:36

2024-02-19T19:36

2024-02-19T19:36

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БЕРЛИН, 19 фев — РИА Новости. Индия не исключает своей возможной роли в качестве посредника между Украиной и РФ, с последней страну связывают стабильные и очень дружественные отношения, заявил министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар в интервью немецкому изданию Handelsblatt. Джайшанкар не исключил, что Индия теоретически могла бы сыграть роль посредника в украинском конфликте. "Мы всегда рады помочь там, где можем. Мы открыты, когда к нам обращаются. Однако мы не считаем, что должны инициировать что-либо в этом направлении", — подчеркнул он. Министр напомнил, что его страна уже выступала помощником, когда Турция вела переговоры о коридоре через Черное море и поддерживала инспекции МАГАТЭ на Запорожской атомной электростанции. "У нас были стабильные и всегда очень дружественные отношения с Россией. И наши сегодняшние отношения с Россией основаны на этом опыте", — заявил Джайшанкар. По его словам, РФ никогда не вредила интересам Индии. Джайшанкар напомнил, что для Индии РФ остается одним из важнейших поставщиков оборонной продукции, поскольку западные страны в течение длительного времени предпочитали Пакистан Индии. Схожим образом дела обстоят и в области энергопоставок, как пояснил Джайшанкар. Так, после начала конфликта на Украине Индия стала закупать нефть и иные энергоносители у РФ, так как западные страны начали раскупать все энергоносители на Ближнем Востоке. "Во многих случаях наши ближневосточные поставщики отдавали предпочтение Европе, потому что Европа платила по более высоким ценам", - сообщил он. Не начни Индия закупать у РФ, то ей грозило бы остаться без энергоносителей, либо же заплатить за них втридорога, подчеркнул дипломат. "Если бы никто не покупал сырую нефть в России, а все покупали бы ее в других странах, цены на рынке энергоносителей взлетели бы еще больше. Глобальная инфляция была бы намного выше - и это стало бы огромной политической проблемой в странах с низким уровнем дохода", – добавил он.

https://ria.ru/20240219/russia-1928122376.html

https://ria.ru/20240218/kanada-1927822423.html

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индия, россия, украина, магатэ, в мире