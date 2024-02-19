https://ria.ru/20240219/khimoruzhie-1928258631.html

В СФ призвали предавать гласности все случаи использования химоружия в мире

В СФ призвали предавать гласности все случаи использования химоружия в мире - РИА Новости, 19.02.2024

В СФ призвали предавать гласности все случаи использования химоружия в мире

Нужно расследовать все факты преступного использования химоружия, в дальнейшем – предавать их огласке, чтобы мировое сообщество давало свою оценку, заявил РИА... РИА Новости, 19.02.2024

2024-02-19T15:14

2024-02-19T15:14

2024-02-19T15:18

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МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. Нужно расследовать все факты преступного использования химоружия, в дальнейшем – предавать их огласке, чтобы мировое сообщество давало свою оценку, заявил РИА Новости член конституционного комитета Совфеда Александр Башкин. Все документы, подтверждающие нарушение США и Украиной конвенции о запрещении химоружия, переданы в Следственный комитет РФ, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Он также отметил, что Россия располагает необходимой доказательной базой в соответствии с требованиями ОЗХО по всем случаям применения Украиной химических отравляющих веществ. "Россия тщательно соблюдает взятые на себя обязательства (в соответствии с Конвенцией) и рассчитывает, требует такого же уважительного отношения (к нормам документа) от других стран", - сказал сенатор. Башкин ранее входил в состав парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США на территории Украины. По мнению законодателя, нужно расследовать нарушения в этой сфере и "обязательно опубличивать (результаты), чтобы мировое сообщество давало свою оценку".

https://ria.ru/20240219/khimoruzhie-1928227162.html

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украина, сша, александр башкин, россия, в мире