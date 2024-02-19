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США регулярно находили в своих арсеналах неучтенные химические боеприпасы - РИА Новости, 19.02.2024
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13:41 19.02.2024
https://ria.ru/20240219/khimoruzhie-1928231829.html
США регулярно находили в своих арсеналах неучтенные химические боеприпасы
США регулярно находили в своих арсеналах неучтенные химические боеприпасы - РИА Новости, 19.02.2024
США регулярно находили в своих арсеналах неучтенные химические боеприпасы
США до последнего времени регулярно находили в своих артиллерийских арсеналах неучтенные химические боеприпасы, которые уничтожали без своевременного... РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T13:41
2024-02-19T13:41
в мире
сша
организация по запрещению химического оружия
вооруженные силы рф
министерство обороны сша
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. США до последнего времени регулярно находили в своих артиллерийских арсеналах неучтенные химические боеприпасы, которые уничтожали без своевременного уведомления ОЗХО, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. "До последнего времени американцы на регулярной основе находили в своих артиллерийских арсеналах неучтенные химические боеприпасы, которые уничтожали в одностороннем порядке без своевременного уведомления ОЗХО. Такие случаи имели место в Аннистоне (штат Алабама), Хоторне (штат Невада) и Форт-Грили (штат Аляска). По данным фактам ОЗХО никаких претензий к американцам о нарушении статьи III Конвенции не высказывала", - сказал он на брифинге по вопросам нарушения США и Украиной требований Конвенции о запрещении химического оружия.
https://ria.ru/20240219/khimoruzhie-1928225234.html
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в мире, сша, организация по запрещению химического оружия, вооруженные силы рф, министерство обороны сша
В мире, США, Организация по запрещению химического оружия, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны США
США регулярно находили в своих арсеналах неучтенные химические боеприпасы

МО РФ: США регулярно находили в своих арсеналах неучтенные химические боеприпасы

© AP Photo / Lee Jin-manВоеннослужащие химического батальона армии США
Военнослужащие химического батальона армии США - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
© AP Photo / Lee Jin-man
Военнослужащие химического батальона армии США. Архивное фото
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. США до последнего времени регулярно находили в своих артиллерийских арсеналах неучтенные химические боеприпасы, которые уничтожали без своевременного уведомления ОЗХО, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
"До последнего времени американцы на регулярной основе находили в своих артиллерийских арсеналах неучтенные химические боеприпасы, которые уничтожали в одностороннем порядке без своевременного уведомления ОЗХО. Такие случаи имели место в Аннистоне (штат Алабама), Хоторне (штат Невада) и Форт-Грили (штат Аляска). По данным фактам ОЗХО никаких претензий к американцам о нарушении статьи III Конвенции не высказывала", - сказал он на брифинге по вопросам нарушения США и Украиной требований Конвенции о запрещении химического оружия.
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В миреСШАОрганизация по запрещению химического оружияВооруженные силы РФМинистерство обороны США
 
 
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