https://ria.ru/20240219/khimoruzhie-1928231829.html
США регулярно находили в своих арсеналах неучтенные химические боеприпасы
США регулярно находили в своих арсеналах неучтенные химические боеприпасы - РИА Новости, 19.02.2024
США регулярно находили в своих арсеналах неучтенные химические боеприпасы
США до последнего времени регулярно находили в своих артиллерийских арсеналах неучтенные химические боеприпасы, которые уничтожали без своевременного... РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T13:41
2024-02-19T13:41
2024-02-19T13:41
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. США до последнего времени регулярно находили в своих артиллерийских арсеналах неучтенные химические боеприпасы, которые уничтожали без своевременного уведомления ОЗХО, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. "До последнего времени американцы на регулярной основе находили в своих артиллерийских арсеналах неучтенные химические боеприпасы, которые уничтожали в одностороннем порядке без своевременного уведомления ОЗХО. Такие случаи имели место в Аннистоне (штат Алабама), Хоторне (штат Невада) и Форт-Грили (штат Аляска). По данным фактам ОЗХО никаких претензий к американцам о нарушении статьи III Конвенции не высказывала", - сказал он на брифинге по вопросам нарушения США и Украиной требований Конвенции о запрещении химического оружия.
https://ria.ru/20240219/khimoruzhie-1928225234.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, организация по запрещению химического оружия, вооруженные силы рф, министерство обороны сша
В мире, США, Организация по запрещению химического оружия, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны США
США регулярно находили в своих арсеналах неучтенные химические боеприпасы
МО РФ: США регулярно находили в своих арсеналах неучтенные химические боеприпасы