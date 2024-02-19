https://ria.ru/20240219/khimoruzhie-1928231829.html

США регулярно находили в своих арсеналах неучтенные химические боеприпасы

США регулярно находили в своих арсеналах неучтенные химические боеприпасы - РИА Новости, 19.02.2024

США регулярно находили в своих арсеналах неучтенные химические боеприпасы

США до последнего времени регулярно находили в своих артиллерийских арсеналах неучтенные химические боеприпасы, которые уничтожали без своевременного... РИА Новости, 19.02.2024

2024-02-19T13:41

2024-02-19T13:41

2024-02-19T13:41

в мире

сша

организация по запрещению химического оружия

вооруженные силы рф

министерство обороны сша

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. США до последнего времени регулярно находили в своих артиллерийских арсеналах неучтенные химические боеприпасы, которые уничтожали без своевременного уведомления ОЗХО, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. "До последнего времени американцы на регулярной основе находили в своих артиллерийских арсеналах неучтенные химические боеприпасы, которые уничтожали в одностороннем порядке без своевременного уведомления ОЗХО. Такие случаи имели место в Аннистоне (штат Алабама), Хоторне (штат Невада) и Форт-Грили (штат Аляска). По данным фактам ОЗХО никаких претензий к американцам о нарушении статьи III Конвенции не высказывала", - сказал он на брифинге по вопросам нарушения США и Украиной требований Конвенции о запрещении химического оружия.

https://ria.ru/20240219/khimoruzhie-1928225234.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сша, организация по запрещению химического оружия, вооруженные силы рф, министерство обороны сша