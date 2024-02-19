https://ria.ru/20240219/khimoruzhie-1928227162.html
США намерены поразить Россию в правах как участника конвенции о химоружии
США намерены поразить Россию в правах как участника конвенции о химоружии - РИА Новости, 19.02.2024
США намерены поразить Россию в правах как участника конвенции о химоружии
США контролируют Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) и могут использовать ее для сведения политических счетов; в частности, Вашингтон планирует... РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T13:29
2024-02-19T13:29
2024-02-19T13:30
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. США контролируют Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) и могут использовать ее для сведения политических счетов; в частности, Вашингтон планирует поразить РФ в правах в качестве участника конвенции о химоружии, как это было сделано с Сирией, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. "Несмотря на то, что деятельность организации предполагает равные права участников, в ноябре 2023 года впервые с момента подписания Конвенции Российская Федерация была, по сути, "выдавлена" из состава исполнительного совета ОЗХО", - сказал Кириллов на брифинге Минобороны РФ по вопросам нарушения США и Украиной требований Конвенции о запрещении химического оружия. Он отметил, что вместо России в состав организации были введены Украина, Польша и Литва - страны, никогда не имевшие химического оружия. "Таким образом, была сформирована еще одна международная площадка, деятельность которой полностью контролируется США и используется ими для сведения политических счетов с неугодными странами", - заявил Кириллов. По его словам, Минобороны понимает, в каком направлении будет организована дальнейшая работа ОЗХО в отношении России. "Предполагается, что по аналогии с расследованием сирийского военно-химического досье будет вынесено решение о поражении России в правах в качестве государства-участника Конвенции с лишением права голоса, а также возможности избираться и занимать должности в составе соответствующих органов. В дальнейшем материалы о "якобы нарушениях" Российской Федерации будут направлены в Генассамблею и Совет Безопасности ООН, как это уже реализовано в отношении Сирии", - сказал генерал.
https://ria.ru/20240219/pentagon-1928220987.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
организация по запрещению химического оружия, генеральная ассамблея оон, оон, россия, сша, украина
Организация по запрещению химического оружия, Генеральная Ассамблея ООН, ООН, Россия, США, Украина
США намерены поразить Россию в правах как участника конвенции о химоружии
МО: США намерены поразить РФ в правах в качестве участника конвенции о химоружии
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. США контролируют Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) и могут использовать ее для сведения политических счетов; в частности, Вашингтон планирует поразить РФ в правах в качестве участника конвенции о химоружии, как это было сделано с Сирией, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
"Несмотря на то, что деятельность организации предполагает равные права участников, в ноябре 2023 года впервые с момента подписания Конвенции Российская Федерация была, по сути, "выдавлена" из состава исполнительного совета ОЗХО", - сказал Кириллов на брифинге Минобороны РФ по вопросам нарушения США и Украиной
требований Конвенции о запрещении химического оружия.
РХБЗ: правила Пентагона позволяют превентивно применять химикаты
Он отметил, что вместо России в состав организации были введены Украина, Польша и Литва - страны, никогда не имевшие химического оружия.
"Таким образом, была сформирована еще одна международная площадка, деятельность которой полностью контролируется США и используется ими для сведения политических счетов с неугодными странами", - заявил Кириллов.
По его словам, Минобороны понимает, в каком направлении будет организована дальнейшая работа ОЗХО в отношении России.
"Предполагается, что по аналогии с расследованием сирийского военно-химического досье будет вынесено решение о поражении России в правах в качестве государства-участника Конвенции с лишением права голоса, а также возможности избираться и занимать должности в составе соответствующих органов. В дальнейшем материалы о "якобы нарушениях" Российской Федерации будут направлены в Генассамблею
и Совет Безопасности ООН
, как это уже реализовано в отношении Сирии", - сказал генерал.
Доказательства нарушения США и Украиной конвенции о химоружии передали в СК