https://ria.ru/20240219/khimoruzhie-1928227162.html

США намерены поразить Россию в правах как участника конвенции о химоружии

США намерены поразить Россию в правах как участника конвенции о химоружии - РИА Новости, 19.02.2024

США намерены поразить Россию в правах как участника конвенции о химоружии

США контролируют Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) и могут использовать ее для сведения политических счетов; в частности, Вашингтон планирует... РИА Новости, 19.02.2024

2024-02-19T13:29

2024-02-19T13:29

2024-02-19T13:30

организация по запрещению химического оружия

генеральная ассамблея оон

оон

россия

сша

украина

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. США контролируют Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) и могут использовать ее для сведения политических счетов; в частности, Вашингтон планирует поразить РФ в правах в качестве участника конвенции о химоружии, как это было сделано с Сирией, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. "Несмотря на то, что деятельность организации предполагает равные права участников, в ноябре 2023 года впервые с момента подписания Конвенции Российская Федерация была, по сути, "выдавлена" из состава исполнительного совета ОЗХО", - сказал Кириллов на брифинге Минобороны РФ по вопросам нарушения США и Украиной требований Конвенции о запрещении химического оружия. Он отметил, что вместо России в состав организации были введены Украина, Польша и Литва - страны, никогда не имевшие химического оружия. "Таким образом, была сформирована еще одна международная площадка, деятельность которой полностью контролируется США и используется ими для сведения политических счетов с неугодными странами", - заявил Кириллов. По его словам, Минобороны понимает, в каком направлении будет организована дальнейшая работа ОЗХО в отношении России. "Предполагается, что по аналогии с расследованием сирийского военно-химического досье будет вынесено решение о поражении России в правах в качестве государства-участника Конвенции с лишением права голоса, а также возможности избираться и занимать должности в составе соответствующих органов. В дальнейшем материалы о "якобы нарушениях" Российской Федерации будут направлены в Генассамблею и Совет Безопасности ООН, как это уже реализовано в отношении Сирии", - сказал генерал.

https://ria.ru/20240219/pentagon-1928220987.html

https://ria.ru/20240219/khimoruzhie-1928225234.html

россия

сша

украина

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

организация по запрещению химического оружия, генеральная ассамблея оон, оон, россия, сша, украина