https://ria.ru/20240219/khimoruzhie-1928225234.html

Доказательства нарушения США и Украиной конвенции о химоружии передали в СК

Доказательства нарушения США и Украиной конвенции о химоружии передали в СК - РИА Новости, 19.02.2024

Доказательства нарушения США и Украиной конвенции о химоружии передали в СК

Все документы, подтверждающие нарушение США и Украиной конвенции о запрещении химоружия, переданы в Следственный комитет РФ, сообщил начальник войск... РИА Новости, 19.02.2024

2024-02-19T13:19

2024-02-19T13:19

2024-02-19T13:19

специальная военная операция на украине

сша

украина

россия

безопасность

следственный комитет россии (ск рф)

войска рхбз

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МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. Все документы, подтверждающие нарушение США и Украиной конвенции о запрещении химоружия, переданы в Следственный комитет РФ, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. "Информирую, что все имеющиеся в нашем распоряжении документы, подтверждающие факты нарушений США и Украиной положений Конвенции о запрещении химического оружия, переданы в Следственный комитет Российской Федерации для принятия процессуального решения", - сказал Кириллов на брифинге по вопросам нарушения США и Украиной требований Конвенции о запрещении химического оружия.

https://ria.ru/20240219/granaty-1928218790.html

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украина

россия

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

сша, украина, россия, безопасность, следственный комитет россии (ск рф), войска рхбз