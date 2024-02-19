https://ria.ru/20240219/khimoruzhie-1928225234.html
Доказательства нарушения США и Украиной конвенции о химоружии передали в СК
Доказательства нарушения США и Украиной конвенции о химоружии передали в СК - РИА Новости, 19.02.2024
Доказательства нарушения США и Украиной конвенции о химоружии передали в СК
Все документы, подтверждающие нарушение США и Украиной конвенции о запрещении химоружия, переданы в Следственный комитет РФ, сообщил начальник войск... РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T13:19
2024-02-19T13:19
2024-02-19T13:19
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МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. Все документы, подтверждающие нарушение США и Украиной конвенции о запрещении химоружия, переданы в Следственный комитет РФ, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. "Информирую, что все имеющиеся в нашем распоряжении документы, подтверждающие факты нарушений США и Украиной положений Конвенции о запрещении химического оружия, переданы в Следственный комитет Российской Федерации для принятия процессуального решения", - сказал Кириллов на брифинге по вопросам нарушения США и Украиной требований Конвенции о запрещении химического оружия.
https://ria.ru/20240219/granaty-1928218790.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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сша, украина, россия, безопасность, следственный комитет россии (ск рф), войска рхбз
Специальная военная операция на Украине, США, Украина, Россия, Безопасность, Следственный комитет России (СК РФ), Войска РХБЗ
Доказательства нарушения США и Украиной конвенции о химоружии передали в СК
МО передало в СК доказательства нарушения США и Украиной конвенции о химоружии
МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. Все документы, подтверждающие нарушение США и Украиной конвенции о запрещении химоружия, переданы в Следственный комитет РФ, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
"Информирую, что все имеющиеся в нашем распоряжении документы, подтверждающие факты нарушений США и Украиной положений Конвенции о запрещении химического оружия, переданы в Следственный комитет Российской Федерации для принятия процессуального решения", - сказал Кириллов на брифинге по вопросам нарушения США и Украиной требований Конвенции о запрещении химического оружия.
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