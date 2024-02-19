Рейтинг@Mail.ru
Россия уничтожила все запасы химоружия в 2017 году, заявило Минобороны - РИА Новости, 19.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:10 19.02.2024
https://ria.ru/20240219/khimoruzhie-1928222027.html
Россия уничтожила все запасы химоружия в 2017 году, заявило Минобороны
Россия уничтожила все запасы химоружия в 2017 году, заявило Минобороны - РИА Новости, 19.02.2024
Россия уничтожила все запасы химоружия в 2017 году, заявило Минобороны
Все запасы химоружия Россия уничтожила в 2017 году в условиях тотального контроля со стороны Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) и западных... РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T13:10
2024-02-19T13:10
безопасность
россия
организация по запрещению химического оружия
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151881/43/1518814307_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9e2743b05b413c7d9c29e8e6fc47dd89.jpg
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Все запасы химоружия Россия уничтожила в 2017 году в условиях тотального контроля со стороны Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) и западных инспекторов, в первую очередь из США, заявил на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Брифинг Минобороны России посвящен по вопросам нарушения США и Украиной требований Конвенции о запрещении химического оружия "Все запасы химического оружия Россия уничтожила в сентябре 2017 года, причем это было сделано досрочно. Уничтожение происходило в условиях тотального контроля со стороны ОЗХО и инспекторов из западных стран, в первую очередь из США. Факт полной ликвидации запасов химического оружия был официально подтвержден в ходе 86-й сессии исполсовета генеральным директором Организации", - сказал Кириллов. Он также сообщил, что в период с 5 по 8 марта 2024 года в Гааге (Нидерланды) состоится 105-я сессия Исполнительного совета ОЗХО. Данная организация была создана в 1997 году после вступления в силу Конвенции о запрещении химического оружия. Одним из инициаторов ее разработки была Российская Федерация, которая подписала документ в 1993 и ратифицировала в 1997 году.
https://ria.ru/20240205/ozkho-1925399386.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151881/43/1518814307_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d5d183ce06504be4cda68ea0552837fe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, организация по запрещению химического оружия, вооруженные силы рф
Безопасность, Россия, Организация по запрещению химического оружия, Вооруженные силы РФ
Россия уничтожила все запасы химоружия в 2017 году, заявило Минобороны

Минобороны: Россия уничтожила запасы химоружия в 2017 году в присутствии ОЗХО

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПлощадка открытого хранения обожженных боеприпасов с отравляющими веществами. 2017 год
Площадка открытого хранения обожженных боеприпасов с отравляющими веществами. 2017 год - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Площадка открытого хранения обожженных боеприпасов с отравляющими веществами. 2017 год. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Все запасы химоружия Россия уничтожила в 2017 году в условиях тотального контроля со стороны Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) и западных инспекторов, в первую очередь из США, заявил на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
Брифинг Минобороны России посвящен по вопросам нарушения США и Украиной требований Конвенции о запрещении химического оружия
"Все запасы химического оружия Россия уничтожила в сентябре 2017 года, причем это было сделано досрочно. Уничтожение происходило в условиях тотального контроля со стороны ОЗХО и инспекторов из западных стран, в первую очередь из США. Факт полной ликвидации запасов химического оружия был официально подтвержден в ходе 86-й сессии исполсовета генеральным директором Организации", - сказал Кириллов. Он также сообщил, что в период с 5 по 8 марта 2024 года в Гааге (Нидерланды) состоится 105-я сессия Исполнительного совета ОЗХО.
Данная организация была создана в 1997 году после вступления в силу Конвенции о запрещении химического оружия. Одним из инициаторов ее разработки была Российская Федерация, которая подписала документ в 1993 и ратифицировала в 1997 году.
Вид на здание Организации по запрещению химического оружия в Гааге - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
Посол заявил, что об изоляции России в ОЗХО речи не идет
5 февраля, 07:35
 
БезопасностьРоссияОрганизация по запрещению химического оружияВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала