https://ria.ru/20240219/khimoruzhie-1928222027.html

Россия уничтожила все запасы химоружия в 2017 году, заявило Минобороны

Россия уничтожила все запасы химоружия в 2017 году, заявило Минобороны - РИА Новости, 19.02.2024

Россия уничтожила все запасы химоружия в 2017 году, заявило Минобороны

Все запасы химоружия Россия уничтожила в 2017 году в условиях тотального контроля со стороны Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) и западных... РИА Новости, 19.02.2024

2024-02-19T13:10

2024-02-19T13:10

2024-02-19T13:10

безопасность

россия

организация по запрещению химического оружия

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Все запасы химоружия Россия уничтожила в 2017 году в условиях тотального контроля со стороны Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) и западных инспекторов, в первую очередь из США, заявил на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Брифинг Минобороны России посвящен по вопросам нарушения США и Украиной требований Конвенции о запрещении химического оружия "Все запасы химического оружия Россия уничтожила в сентябре 2017 года, причем это было сделано досрочно. Уничтожение происходило в условиях тотального контроля со стороны ОЗХО и инспекторов из западных стран, в первую очередь из США. Факт полной ликвидации запасов химического оружия был официально подтвержден в ходе 86-й сессии исполсовета генеральным директором Организации", - сказал Кириллов. Он также сообщил, что в период с 5 по 8 марта 2024 года в Гааге (Нидерланды) состоится 105-я сессия Исполнительного совета ОЗХО. Данная организация была создана в 1997 году после вступления в силу Конвенции о запрещении химического оружия. Одним из инициаторов ее разработки была Российская Федерация, которая подписала документ в 1993 и ратифицировала в 1997 году.

https://ria.ru/20240205/ozkho-1925399386.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, организация по запрещению химического оружия, вооруженные силы рф