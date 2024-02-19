https://ria.ru/20240219/khimikaty-1928222838.html
Минобороны обвинило ВСУ в применении запрещенных химикатов против ВС России
Минобороны обвинило ВСУ в применении запрещенных химикатов против ВС России - РИА Новости, 19.02.2024
Минобороны обвинило ВСУ в применении запрещенных химикатов против ВС России
Украина при пособничестве стран Запада применяет по российским войскам химикаты из списка, запрещенного Конвенцией, так делали фашисты в годы Великой... РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T13:13
2024-02-19T13:13
2024-02-19T13:13
специальная военная операция на украине
украина
россия
игорь кириллов
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0d/1857459655_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_a38e600ccb3e7d2408ba97dee5cafc3e.jpg
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Украина при пособничестве стран Запада применяет по российским войскам химикаты из списка, запрещенного Конвенцией, так делали фашисты в годы Великой Отечественной войны, заявил в понедельник на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Брифинг Минобороны России посвящен по вопросам нарушения США и Украиной требований Конвенции о запрещении химического оружия. "Украина при пособничестве стран Запада не ограничивает себя использованием химических средств нелетального действия, активно применяя списочные химикаты. Хотел бы обратить внимание на заявление представителей ВСУ о наличии в их распоряжении подобных соединений, включая аналоги боевого отравляющего вещества "Табун", которое включено в Список 1 Конвенции и использовалось фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны", - сказал Кириллов.
https://ria.ru/20240219/nastuplenie-1928222483.html
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0d/1857459655_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_6f0f6491af957d89d71fd4575416c1fa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, россия, игорь кириллов, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Игорь Кириллов, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Минобороны обвинило ВСУ в применении запрещенных химикатов против ВС России
МО РФ: Украина применяет против российских военных запрещенные химикаты