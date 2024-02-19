Рейтинг@Mail.ru
Минобороны обвинило ВСУ в применении запрещенных химикатов против ВС России - РИА Новости, 19.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:13 19.02.2024
https://ria.ru/20240219/khimikaty-1928222838.html
Минобороны обвинило ВСУ в применении запрещенных химикатов против ВС России
Минобороны обвинило ВСУ в применении запрещенных химикатов против ВС России - РИА Новости, 19.02.2024
Минобороны обвинило ВСУ в применении запрещенных химикатов против ВС России
Украина при пособничестве стран Запада применяет по российским войскам химикаты из списка, запрещенного Конвенцией, так делали фашисты в годы Великой... РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T13:13
2024-02-19T13:13
специальная военная операция на украине
украина
россия
игорь кириллов
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0d/1857459655_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_a38e600ccb3e7d2408ba97dee5cafc3e.jpg
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Украина при пособничестве стран Запада применяет по российским войскам химикаты из списка, запрещенного Конвенцией, так делали фашисты в годы Великой Отечественной войны, заявил в понедельник на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Брифинг Минобороны России посвящен по вопросам нарушения США и Украиной требований Конвенции о запрещении химического оружия. "Украина при пособничестве стран Запада не ограничивает себя использованием химических средств нелетального действия, активно применяя списочные химикаты. Хотел бы обратить внимание на заявление представителей ВСУ о наличии в их распоряжении подобных соединений, включая аналоги боевого отравляющего вещества "Табун", которое включено в Список 1 Конвенции и использовалось фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны", - сказал Кириллов.
https://ria.ru/20240219/nastuplenie-1928222483.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0d/1857459655_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_6f0f6491af957d89d71fd4575416c1fa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, россия, игорь кириллов, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Игорь Кириллов, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Минобороны обвинило ВСУ в применении запрещенных химикатов против ВС России

МО РФ: Украина применяет против российских военных запрещенные химикаты

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Украина при пособничестве стран Запада применяет по российским войскам химикаты из списка, запрещенного Конвенцией, так делали фашисты в годы Великой Отечественной войны, заявил в понедельник на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
Брифинг Минобороны России посвящен по вопросам нарушения США и Украиной требований Конвенции о запрещении химического оружия.
"Украина при пособничестве стран Запада не ограничивает себя использованием химических средств нелетального действия, активно применяя списочные химикаты. Хотел бы обратить внимание на заявление представителей ВСУ о наличии в их распоряжении подобных соединений, включая аналоги боевого отравляющего вещества "Табун", которое включено в Список 1 Конвенции и использовалось фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны", - сказал Кириллов.
Боевая работа экипажей танков Т-80 в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
Украина разрабатывает тактику "особого химического пояса", заявили в МО
13:12
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияИгорь КирилловВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала