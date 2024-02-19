https://ria.ru/20240219/khimikaty-1928222838.html

Минобороны обвинило ВСУ в применении запрещенных химикатов против ВС России

Минобороны обвинило ВСУ в применении запрещенных химикатов против ВС России - РИА Новости, 19.02.2024

Минобороны обвинило ВСУ в применении запрещенных химикатов против ВС России

Украина при пособничестве стран Запада применяет по российским войскам химикаты из списка, запрещенного Конвенцией, так делали фашисты в годы Великой... РИА Новости, 19.02.2024

2024-02-19T13:13

2024-02-19T13:13

2024-02-19T13:13

специальная военная операция на украине

украина

россия

игорь кириллов

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0d/1857459655_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_a38e600ccb3e7d2408ba97dee5cafc3e.jpg

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Украина при пособничестве стран Запада применяет по российским войскам химикаты из списка, запрещенного Конвенцией, так делали фашисты в годы Великой Отечественной войны, заявил в понедельник на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Брифинг Минобороны России посвящен по вопросам нарушения США и Украиной требований Конвенции о запрещении химического оружия. "Украина при пособничестве стран Запада не ограничивает себя использованием химических средств нелетального действия, активно применяя списочные химикаты. Хотел бы обратить внимание на заявление представителей ВСУ о наличии в их распоряжении подобных соединений, включая аналоги боевого отравляющего вещества "Табун", которое включено в Список 1 Конвенции и использовалось фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны", - сказал Кириллов.

https://ria.ru/20240219/nastuplenie-1928222483.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, россия, игорь кириллов, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф