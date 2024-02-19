https://ria.ru/20240219/khabarovsk-1928163270.html

В Хабаровске мужчина убил невесту спортивными брюками

В Хабаровске мужчина убил невесту спортивными брюками - РИА Новости, 19.02.2024

В Хабаровске мужчина убил невесту спортивными брюками

Житель Хабаровска отправится под суд за то, что задушил спортивными брюками свою невесту из-за ревности, сообщает прокуратура Хабаровского края в... РИА Новости, 19.02.2024

2024-02-19T09:38

2024-02-19T09:38

2024-02-19T09:38

происшествия

хабаровск

хабаровский край

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ХАБАРОВСК, 19 фев - РИА Новости. Житель Хабаровска отправится под суд за то, что задушил спортивными брюками свою невесту из-за ревности, сообщает прокуратура Хабаровского края в Telegram-канале. По данным следствия, инцидент произошел 2 ноября прошлого года утром в квартире дома в Краснофлотском районе Хабаровска, 33-летнего хабаровчанина обвиняют по статье УК РФ "Убийство". "Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения в своей квартире, в ходе конфликта на почве ревности с 23-летней невестой задушил ее спортивными брюками", - сообщает прокуратура. Как рассказали в надзорном ведомстве РИА Новости, мужчина ранее сделал предложение "руки и сердца" девушке. Уголовное дело направлено в Краснофлотский районный суд Хабаровска. СУСК по Хабаровскому краю и Еврейской АО уточняет, что мужчина вину признал.

https://ria.ru/20240213/pokushenie-1927013121.html

https://ria.ru/20240110/proisshestvie-1920444441.html

хабаровск

хабаровский край

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происшествия, хабаровск, хабаровский край