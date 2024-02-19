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В Москве пройдет второй Большой круг российского казачества

В Москве пройдет второй Большой круг российского казачества - РИА Новости, 19.02.2024

В Москве пройдет второй Большой круг российского казачества

28 февраля пройдет второй Большой круг российского казачества в храме Христа Спасителя в Москве. В мероприятии примут участие более 1200 делегатов,... РИА Новости, 19.02.2024

2024-02-19T14:29

2024-02-19T14:29

2024-02-19T14:29

российское казачество

российское казачество

россия

москва

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28 февраля пройдет второй Большой круг российского казачества в храме Христа Спасителя в Москве. В мероприятии примут участие более 1200 делегатов, представителей молодежных и общественных организаций, а также Русской православной церкви. Об этом сообщается на портале "Российского казачества".Особое внимание будет уделено участию молодежи в работе круга."В его работе уже предложили принять участие руководителям молодежных казачьих организаций войсковых казачьих обществ и общероссийских общественных молодежных казачьих организаций", – заявил заместитель атамана Всероссийского казачьего общества по молодежной политике Игорь Кочубеев на заседании комиссии по организации работы с казачьей молодежью Совета при Президенте Российской Федерации по делам казачества.Первый Большой круг российского казачества созвали в 2018 году.

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

российское казачество, россия, москва