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В Москве пройдет второй Большой круг российского казачества
В Москве пройдет второй Большой круг российского казачества - РИА Новости, 19.02.2024
В Москве пройдет второй Большой круг российского казачества
28 февраля пройдет второй Большой круг российского казачества в храме Христа Спасителя в Москве. В мероприятии примут участие более 1200 делегатов,... РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T14:29
2024-02-19T14:29
2024-02-19T14:29
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28 февраля пройдет второй Большой круг российского казачества в храме Христа Спасителя в Москве. В мероприятии примут участие более 1200 делегатов, представителей молодежных и общественных организаций, а также Русской православной церкви. Об этом сообщается на портале "Российского казачества".Особое внимание будет уделено участию молодежи в работе круга."В его работе уже предложили принять участие руководителям молодежных казачьих организаций войсковых казачьих обществ и общероссийских общественных молодежных казачьих организаций", – заявил заместитель атамана Всероссийского казачьего общества по молодежной политике Игорь Кочубеев на заседании комиссии по организации работы с казачьей молодежью Совета при Президенте Российской Федерации по делам казачества.Первый Большой круг российского казачества созвали в 2018 году.
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