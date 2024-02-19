https://ria.ru/20240219/izrail-1928341940.html

Глава МИД Израиля сделал новое заявление о президенте Бразилии

Глава МИД Израиля сделал новое заявление о президенте Бразилии - РИА Новости, 19.02.2024

Глава МИД Израиля сделал новое заявление о президенте Бразилии

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва останется персоной нон грата в Израиле, пока не извинится за сравнение израильских действий в секторе Газа с... РИА Новости, 19.02.2024

2024-02-19T21:49

2024-02-19T21:49

2024-02-19T21:49

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ТЕЛЬ-АВИВ, 19 фев - РИА Новости. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва останется персоной нон грата в Израиле, пока не извинится за сравнение израильских действий в секторе Газа с преступлениями гитлеровской Германии, заявил в понедельник глава МИД еврейского государства Исраэль Кац. "Мы не склоним головы. Пока президент Бразилии Лула не извинится и не откажется от антисемитских подстрекательств, которые он бросал в адрес еврейского народа и Израиля, он будет нежелательной персоной в Израиле", - заявил Кац, комментируя решение Бразилии отозвать посла в Тель-Авиве Фредерико Майеру для консультаций из-за дипломатического скандала. Кац в понедельник сделал выговор послу Бразилии в связи с высказыванием бразильского президента, который несколько дней назад сравнил войну в секторе Газа с Холокостом. На этой встрече израильский министр также объявил президента Бразилии персоной нон грата. В воскресенье бразильский лидер заявил, что происходящее в секторе Газа - геноцид, и сравнил это со зверствами Адольфа Гитлера в отношении евреев. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху назвал подобные заявления переходом красной черты. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа достигло 28 985, пострадали 68 883 человека, сообщало министерство здравоохранения Газы. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. К этому моменту, по израильским официальным данным, были освобождены 112 заложников, более 30 считаются погибшими и порядка 100 до сих пор удерживаются в палестинском анклаве. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://rsport.ria.ru/20240218/izrail-1928124913.html

https://ria.ru/20240219/posol-1928329008.html

https://ria.ru/20240219/konflikt-1915630213.html

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в мире, израиль, бразилия, россия, исраэль кац, луис инасиу лула да силва, хамас, оон