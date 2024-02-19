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Медведев рассказал о последствиях технологических изменений в мире
Медведев рассказал о последствиях технологических изменений в мире - РИА Новости, 19.02.2024
Медведев рассказал о последствиях технологических изменений в мире
Технологические изменения в мире привели к изменению войны, изменилась и армия России, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T15:46
2024-02-19T15:46
2024-02-19T16:40
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ГУДЕРМЕС (Чечня), 19 фев - РИА Новости. Технологические изменения в мире привели к изменению войны, изменилась и армия России, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Мы с вами отчетливо видим, вы как военнослужащие в особенности это хорошо чувствуете, что война изменилась, и наша армия изменилась. Все меняется", - заявил Медведев на встрече с добровольцами и чеченскими командирами в университете спецназа в Гудермесе.Зампред Совбеза упомянул, что когда только начиналась специальная военная операция, про беспилотники практически никто не говорил."Было такое понимание, что и вот эта война пойдет по классическим канонам военных действий прошлых лет. Но оказалось - нет. Мир изменился, технологии изменились. Именно поэтому мы сейчас с вами говорим про беспилотники, в том числе про FPV-дроны, которые на удивление практически всех военных стратегов во всем мире неожиданно заняли такое место", - сказал Медведев.По его словам, еще недавно такое положение дел казалось фантастикой."Ведь казалось еще совсем недавно, что это какое-то будущее: роботы какие-то ходящие и так далее, это все сказки, фантастика, фильмы какие-то. Оказалось - нет. Все это воюет и причиняет непоправимый ущерб", - заявил зампред Совбеза.Он подчеркнул, что Россия за последнее время существенно нарастила производство беспилотников разных уровней."Потому что, скажем прямо, перед СВО мы были далеко не самой передовой страной в этой сфере, мы очень сильно отставали по этому компоненту", - добавил Медведев.
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россия, безопасность, дмитрий медведев, вооруженные силы рф
Россия, Безопасность, Дмитрий Медведев, Вооруженные силы РФ
Медведев рассказал о последствиях технологических изменений в мире
Медведев: технологические перемены в мире привели к изменению войны
ГУДЕРМЕС (Чечня), 19 фев - РИА Новости. Технологические изменения в мире привели к изменению войны, изменилась и армия России, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
«
"Мы с вами отчетливо видим, вы как военнослужащие в особенности это хорошо чувствуете, что война изменилась, и наша армия изменилась. Все меняется", - заявил Медведев на встрече с добровольцами и чеченскими командирами в университете спецназа в Гудермесе
.
Россия выигрывает первую в истории войну дронов
Зампред Совбеза упомянул, что когда только начиналась специальная военная операция, про беспилотники практически никто не говорил.
"Было такое понимание, что и вот эта война пойдет по классическим канонам военных действий прошлых лет. Но оказалось - нет. Мир изменился, технологии изменились. Именно поэтому мы сейчас с вами говорим про беспилотники, в том числе про FPV-дроны, которые на удивление практически всех военных стратегов во всем мире неожиданно заняли такое место", - сказал Медведев.
По его словам, еще недавно такое положение дел казалось фантастикой.
«
"Ведь казалось еще совсем недавно, что это какое-то будущее: роботы какие-то ходящие и так далее, это все сказки, фантастика, фильмы какие-то. Оказалось - нет. Все это воюет и причиняет непоправимый ущерб", - заявил зампред Совбеза.
Он подчеркнул, что Россия за последнее время существенно нарастила производство беспилотников разных уровней.
"Потому что, скажем прямо, перед СВО мы были далеко не самой передовой страной в этой сфере, мы очень сильно отставали по этому компоненту", - добавил Медведев.
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