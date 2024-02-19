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В Югре группа мужчин избила участника СВО - РИА Новости, 19.02.2024
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11:41 19.02.2024 (обновлено: 14:00 19.02.2024)
https://ria.ru/20240219/izbienie-1928192926.html
В Югре группа мужчин избила участника СВО
В Югре группа мужчин избила участника СВО - РИА Новости, 19.02.2024
В Югре группа мужчин избила участника СВО
В Ханты-Мансийском автономном округе несколько мужчин избили участника специальной военной операции, сообщает региональная прокуратура в Telegram-канале. РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T11:41
2024-02-19T14:00
происшествия
ханты-мансийский автономный округ
лянтор
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 фев — РИА Новости. В Ханты-Мансийском автономном округе несколько мужчин избили участника специальной военной операции, сообщает региональная прокуратура в Telegram-канале."Прокуратура взяла на контроль инцидент с избиением участника СВО &lt;…&gt; В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. Правоохранительными органами по данному факту проводится доследственная проверка", — говорится в релизе.По информации сообщества "Лянтор против коррупции" в соцсети "ВКонтакте", 17 февраля в одном из кафе города Лянтор группа пьяных посетителей напала на мужчину, который вернулся с ранением из зоны боевых действий.Как рассказали очевидцы, в результате конфликта пострадавший получил перелом руки.
https://ria.ru/20240214/arest-1927223894.html
ханты-мансийский автономный округ
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происшествия, ханты-мансийский автономный округ, лянтор
Происшествия, Ханты-Мансийский автономный округ, Лянтор
В Югре группа мужчин избила участника СВО

В Югре несколько пьяных мужчин напали на участника СВО

© РИА Новости / Антон ДенисовАвтомобиль Прокуратуры России
Автомобиль Прокуратуры России - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
Автомобиль Прокуратуры России. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 фев — РИА Новости. В Ханты-Мансийском автономном округе несколько мужчин избили участника специальной военной операции, сообщает региональная прокуратура в Telegram-канале.
"Прокуратура взяла на контроль инцидент с избиением участника СВО <…> В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. Правоохранительными органами по данному факту проводится доследственная проверка", — говорится в релизе.
По информации сообщества "Лянтор против коррупции" в соцсети "ВКонтакте", 17 февраля в одном из кафе города Лянтор группа пьяных посетителей напала на мужчину, который вернулся с ранением из зоны боевых действий.
Как рассказали очевидцы, в результате конфликта пострадавший получил перелом руки.
Наручники - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
Суд арестовал школьников, избивших и ограбивших в Уссурийске участника СВО
14 февраля, 05:59
 
ПроисшествияХанты-Мансийский автономный округЛянтор
 
 
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