https://ria.ru/20240219/izbienie-1928192926.html

В Югре группа мужчин избила участника СВО

В Югре группа мужчин избила участника СВО - РИА Новости, 19.02.2024

В Югре группа мужчин избила участника СВО

В Ханты-Мансийском автономном округе несколько мужчин избили участника специальной военной операции, сообщает региональная прокуратура в Telegram-канале. РИА Новости, 19.02.2024

2024-02-19T11:41

2024-02-19T11:41

2024-02-19T14:00

происшествия

ханты-мансийский автономный округ

лянтор

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 фев — РИА Новости. В Ханты-Мансийском автономном округе несколько мужчин избили участника специальной военной операции, сообщает региональная прокуратура в Telegram-канале."Прокуратура взяла на контроль инцидент с избиением участника СВО <…> В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. Правоохранительными органами по данному факту проводится доследственная проверка", — говорится в релизе.По информации сообщества "Лянтор против коррупции" в соцсети "ВКонтакте", 17 февраля в одном из кафе города Лянтор группа пьяных посетителей напала на мужчину, который вернулся с ранением из зоны боевых действий.Как рассказали очевидцы, в результате конфликта пострадавший получил перелом руки.

https://ria.ru/20240214/arest-1927223894.html

ханты-мансийский автономный округ

лянтор

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2024

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происшествия, ханты-мансийский автономный округ, лянтор